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Белорусские службы разрушают забор на границе – минобороны Польши

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Минобороны Польши обвиняет белорусские службы в содействии мигрантам в незаконном пересечении границы
Минобороны Польши обвиняет белорусские службы в содействии мигрантам в незаконном пересечении границы
Фото: ЕРА

Белорусские службы разрушают забор на белорусско-польской границе. Об этом 16 ноября заявило министерство национальной обороны Польши в Twitter.

"Белорусские службы под покровом ночи разрушают забор, чтобы мигранты могли нелегально пересечь границу", говорится в сообщении минобороны.

В ведомстве опубликовали видео, на котором видно, как белорусский пограничник ночью разрушает колючее ограждение.

Контекст:

В 2021 году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

На территории Беларуси находится около 16 тыс. мигрантов, сообщил 14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз, и под видом туристов отвозят в Минск. 

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

Теги: Беларусь, Польша, Twitter, граница, Минобороны, мигранты, забор на границе с Беларусью
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