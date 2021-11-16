ГОРДОН
 
 
МИР

Часть мигрантов из стран Ближнего Востока прибывают в Беларусь из РФ – президент Литвы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Карис, Науседа и Левитс сделали совместное заявление
Карис, Науседа и Левитс сделали совместное заявление
Фото: Gitanas Nausėda / Twitter

Часть мигрантов из стран Ближнего Востока, которые транзитом через Беларусь пытаются нелегально попасть на территорию Евросоюза, прибыли из Москвы. Об этом 15 ноября в Вильнюсе на совместной с президентами Латвии и Эстонии (Эгилсом Левитсом и Аларом Карисом) пресс-конференции заявил глава Литовского государства Гитанас Науседа.

Видео мероприятия опубликовано в Twitter Науседы.

По итогам встречи главы трех стран Балтии сделали совместное заявление, его текст обнародован на сайте президента Литвы.

В частности, президенты осудили использование мигрантов режимом Александра Лукашенко, называющего себя президентом Беларуси, в политических целях.

"Мы обсудили текущую гибридную атаку со стороны белорусского режима и обменялись мнениями об ухудшающейся ситуации на границах Евросоюза с Беларусью, – говорится в документе. – Мы обеспокоены правами человека и безопасностью мигрантов, которые в настоящее время находятся в Беларуси, которые вынуждены нарушать границу Европейского Союза, и призываем привлечь режим Лукашенко к ответственности за торговлю людьми ".

Главы государств также "выразили всестороннюю поддержку" действиям Польши "по защите границ Евросоюза”.

Контекст:

В 2021 году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

На территории Беларуси находится около 16 тыс. мигрантов, сообщил 14 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз, и под видом туристов отвозят в Минск. 

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти ЛитвыЛатвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

Теги: Беларусь, Латвия, Польша, Александр Лукашенко, миграция, Эстония, Литва, граница, Минск, страны Балтии, кризис, Вильнюс, торговля, мигранты, президент, Евросоюз, пресс-конференция, Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, встреча, нелегалы, ЕС, Алар Карис
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане
"Готова прижаться к любому бубенцу", "Грузины остались довольны". Волочкова показала, что делала в ресторане
"Муж старше жены уже выглядит", "Супруга – куколка". Галкин впечатлил сеть фото Пугачевой в мини-платье
"Муж старше жены уже выглядит", "Супруга – куколка". Галкин впечатлил сеть фото Пугачевой в мини-платье
"Копия мама". Королева показала видео, на котором она держит на руках маленькую девочку
"Копия мама". Королева показала видео, на котором она держит на руках маленькую девочку
"Как же сильно здесь похожа на маму". Орбакайте очаровала сеть образом в ретро-стиле
"Как же сильно здесь похожа на маму". Орбакайте очаровала сеть образом в ретро-стиле
Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо
Известный американский рэпер выложил в сеть фото и видео со дня рождения ДиКаприо
"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"
"Почему вы не вместе? Прекрасная пара". В сети обсуждают фото Тины Кароль с известным в Украине судьей грузинского шоу "Танцы со звездами"
  Как приготовить дома вкусный и полезный сыр всего из трех продуктов. Видео
  Как приготовить дома вкусный и полезный сыр всего из трех продуктов. Видео
  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек Агутина и Шнурова
  Wellboy ответил Осадчей, как вышло так, что его хит "Гуси" похож на трек Агутина и Шнурова
Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь
Адель в интервью Уинфри призналась, что экс-супруг спас ей жизнь
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
  "Мы мешаем друг другу". Участник "Танцев со звездами" Войтенко назвал причину возможного развода с женой-хореографом
"Прелесть", "Очень взрослая". Звезда "Папика" Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
"Прелесть", "Очень взрослая". Звезда "Папика" Петрожицкая снялась без белья в рубашке с расстегнутыми пуговицами
Жена футболиста Зинченко крупным планом показала лицо трехмесячной дочери в золотистой люльке
Жена футболиста Зинченко крупным планом показала лицо трехмесячной дочери в золотистой люльке
"Вела себя странно. Вокруг много мужчин крутилось". Отдыхавшая вместе с Волочковой в Турции актриса заявила, что балерине там наливали "на каждом шагу"
"Вела себя странно. Вокруг много мужчин крутилось". Отдыхавшая вместе с Волочковой в Турции актриса заявила, что балерине там наливали "на каждом шагу"
48-летняя Хайди Клум топлес снялась на фоне рассвета на острове Миконос
48-летняя Хайди Клум топлес снялась на фоне рассвета на острове Миконос
  Никитюк публично поскандалила с экс-участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео
  Никитюк публично поскандалила с экс-участницей "НеАнгелов" Викой из-за ее откровенного наряда. Видео
Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену
Сооснователя группы "Ногу свело!" Якомульского обстреляли в Москве после того, как он заступился за жену
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Уберите детей от экрана". Волочкова сфотографировалась голой в "балетной бане" (172304)
2
"Ах какая женщина". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала пышные формы в бикини (118405)
3
"Секс на ножищах". Полякова в бикини показала, как отдыхает на Мальдивах (41625)
4
"До Волочковой еще далеко! Но шансы есть", "Трусы волочковские". Собчак спустила плавки до лобка (30541)
5
"Очень красивая девушка со сногсшибательной фигурой". Актриса студии "Квартал 95" вышла на сцену с огромным декольте (30086)
6
"Будто живот болит", "Кости словно светятся". Фото Осадчей в платье из ее коллекции раскритиковали в сети (29198)
7
"Знаменитые письки". Maruv рассказала, как хотела продавать неприличные фото известных людей (26557)
8
"Нереальная", "Пантера". Экс-участница "ВИА Гры" Надежда Мейхер поласкала себя на камеру (22935)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS