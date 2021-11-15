Миграционный кризис в Европе. ЕС ужесточает санкции против режима Лукашенко

Как уточнили в Евросоюзе, санкции вводятся в ответ на то, что белорусские власти используют мигрантов в своих политических целях Фото: depositphotos.com

Как сказано в заявлении, теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности режима Лукашенко, которые помогают незаконному пересечению внешних границ ЕС.

Как уточнили в Евросоюзе, санкции вводятся в ответ на то, что белорусские власти используют мигрантов в своих политических целях.

"Сегодняшнее решение отражает решимость Европейского союза противостоять инструментализации мигрантов в политических целях. Мы пресекаем эту бесчеловечную и незаконную практику. В то же время мы продолжаем акцентировать внимание на неприемлемых продолжающихся репрессиях режима против собственного населения у себя дома, и мы будем реагировать соответствующим образом", – заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Сейчас под санкциями Евросоюза находятся 166 физических и 15 юридических лиц из Беларуси. В их число, в частности, входят Лукашенко и высокопоставленные чиновники.