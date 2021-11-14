Евросоюз должен добиться репатриации мигрантов из Беларуси – МИД Литвы

"Вместе с другими международными организациями – ООН, ОБСЕ – мы должны обеспечить репатриацию мигрантов, находящихся на территории Беларуси. Это единственный выход", – считает Ландсбергис.

По его словам, "просить о помощи Россию или договариваться с [считающем себя президентом Беларуси Александром] Лукашенко – это гибельный путь, показывающий слабость ЕС и неспособность найти решение".

"Каждый день, когда рейсы прибывают в аэропорт Минска, означает, что новые люди потенциально попадают в леса Беларуси… Мы должны и, безусловно, можем найти решения, чтобы остановить полеты. С помощью санкций, с помощью политических инструментов – ни один рейс не должен доходить до аэропорта Минска", – отметил глава МИД Литвы.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

По данным украинской разведки, на территории Беларуси находится 15 тыс. беженцев. Более того, разворачивается кампания, чтобы их было как можно больше, чтобы непосредственно давить на Евросоюз, отметил 11 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В Евросоюзе объяснили, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства.

Литва из-за миграционного кризиса с 10 ноября объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью сроком на месяц – впервые за время независимости.