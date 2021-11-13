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Лукашенко отрицает причастность к кризису с мигрантами на границе Беларуси со странами ЕС

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Лукашенко: Американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море?!
Лукашенко: Американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море?!
Фото: EPA

Александр Лукашенко, считающий себя президентом Беларуси, отрицает обвинения в создании кризиса с мигрантами у границ Беларуси с Польшей и Литвой. Об этом он заявил в интервью российскому изданию "Национальная оборона", которое вышло 13 ноября.

"У Лукашенко за спиной [президент РФ Владимир] Путин стоит и его все время толкает на Запад (так же они пописывают). И миграционная эта волна – это гибридная война Лукашенко, поддерживаемая Путиным. При чем тут Путин? При чем тут Лукашенко? Вы разбомбили Афганистан и туда, дальше… Ну и люди по вашему призыву едут к вам. [...] Американцы заявили, что я финансирую этих беглецов. Слушайте, у меня что, денег море?! Мне что, некуда деньги девать?! И вообще, факты на стол! Если я финансирую, положите факты на стол! Но это же американцы – а чего, они же великие, языком ляпнули – и забыли, что сказали… Нет, меня надо в этом обвинять… Все понятно, почему обвиняют", – сказал он.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

Теги: Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, Литва, мигранты, забор на границе с Беларусью
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