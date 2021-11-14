Польша намерена возвести заграждения на границе с Беларусью к середине 2022 года – глава МВД

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции Фото: EPA

По его словам, протяжность заграждений будет 180 км, в высоту они будут достигать 5,5 м.

Каминьский добавил, что вдоль реки Буг будут использованы системы другого типа.

Ситуацию на границе Польши с Беларусью он назвал "политически мотивированной атакой с использованием искусственно созданного потока нелегальных мигрантов в Европу".

Польша выделила более $400 млн на строительство стены на границе с Россией, Беларусью и Украиной.

Каминский сообщал, что стена будет состоять из стальных столбов высотой пять метров, над которыми будет закреплен дополнительный барьер из колючей проволоки. Общая высота конструкции составит 5,5 м. Вдоль границы также установят сенсоры движения и камеры, обеспечивающие наблюдение в светлое и темное время суток.