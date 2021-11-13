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В Польше возле границы с Белорусью погиб польский солдат

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Инцидент с польским военным не связывают с мигрантами
Инцидент с польским военным не связывают с мигрантами
Фото: 11 Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej / Twitter

В Польше погиб военнослужащий 11-й Любушской дивизии бронетанковой кавалерии. Об этом 13 ноября сообщил в Twitter пресс-секретарь министра по координации спецслужб Польши Станислав Жарын.

"Очень печальная новость. Солдат [...] погиб при исполнении служебных обязанностей", – написал он.

Агентство PAP уточнило, что инцидент произошел недалеко от границы с Беларусью.

По предварительной информации, военнослужащий погиб вследствие стрельбы, в которой "не участвовали третьи лица". Солдат находился в резерве и задач непосредственно на польско-белорусской границе не выполнял.

Официально отмечается, что к границе ныне погибший был прикомандирован чуть более недели назад и с мигрантами он не контактировал.

Инцидент расследует прокуратура совместно с военной полицией.

Контекст:

Министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью в связи с попытками мигрантов пересечь границу Евросоюза. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

Теги: Беларусь, Польша, стрельба, прокуратура, полиция, граница, мигранты, военнослужащий, погибшие
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