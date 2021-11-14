Около 50 беженцев прорвались в Польшу из Беларуси

С 8 ноября ситуация на границе Беларуси и Польши ухудшилась Фото: EPA

"В поисках мигрантов, незаконно пересекающих границу, приняли участие 21 полицейский, а также солдаты и пограничники. Сотрудники полиции задержали 22 иракских гражданина", – заявили польские правоохранители.

Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdar * o si * si * owo oko * o 50 osób. W poszukiwaniach migrantów nielegalnie przekraczaj * cych granic * udzia * wzi * o 21 policjantów oraz * o * nierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku. pic.twitter.com/tm8TPJ8TpT — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Кроме того, после 20.00 в районе населенного пункта Колония-Клюковичи на польских полицейских напали мигранты при попытке перехода границы.

"Брошенный камень попал в шлем офицера. Сила удара была настолько велика, что был поврежден шлем, защищающий голову полицейского", – говорится в сообщении.

Po 20 w okolicach Kolonii Klukowicze, podczas próby si * owego przekroczenia granicy zaatakowani zostali Policjanci. Rzucony kamie * trafi * w kask funkcjonariusza. Si * a uderzenia by * a na tyle du * a, * e uszkodzony zosta * he * m chroni * cy g * ow * policjanta. pic.twitter.com/Y4nhBA8JIY — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Также польские полицейские задержали четырех человек за пособничество незаконному пересечению границы. Задержанные – двое граждан Грузии, гражданин Польши и Сирии. Они перевезли 13 человек, незаконно пересекших границу.