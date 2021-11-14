Путин отрицает причастность России к ситуации с мигрантами на границе Беларуси с Польшей

Путин: Россия к ситуации абсолютно не имеет никакого отношения, просто совсем Фото: EPA

По его словам, Россия к ситуации "абсолютно не имеет никакого отношения, просто совсем".

Путин заявил, что разговоры об этом – "желание перевести проблемы с больной головы на здоровую".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что миграционный кризис на границе с Беларусью – атака считающего себя президентом страны Александра Лукашенко, который является ее исполнителем, но "его руководитель в Москве". По мнению Моравецкого, Путин демонстрирует решимость реализовать сценарий возрождения Российской империи, которому поляки "должны всеми силами сопротивляться".

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что на России "лежит ответственность" за ситуацию с мигрантами на границе Беларуси с Польшей и Литвой. По ее словам, РФ должна оказать давление на белорусские власти, чтобы они прекратили кризис и вступили в диалог.