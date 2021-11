Мигранты на белорусско-польской границе снялись с лагеря и собрались в пункте пропуска, в Польше ожидают силового прорыва

Od rana na przej * ciu granicznym w Ku * nicy po str. bia * oruskiej gromadz * si * nielegalni imigranci. Do * czaj * do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowa * y przy granicy.Przygotowywana jest próba si * owego forsowania granicy.Wszystko odbywa si * pod nadzorem bia * oruskich s * u * b. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS