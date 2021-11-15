Мигранты на белорусско-польской границе снялись с лагеря и собрались в пункте пропуска, в Польше ожидают силового прорыва

По данным белорусских пограничников, на границе собрались около 2100 мигрантов Фото: Sputnik Ближнее зарубежье / Twitter

"Готовится попытка силового перехода границы. Все делается под контролем белорусских служб", – говорится в сообщении. Пограничники также опубликовали видео.

Od rana na przej * ciu granicznym w Ku * nicy po str. bia * oruskiej gromadz * si * nielegalni imigranci. Do * czaj * do nich kolejne grupy, które do tej pory koczowa * y przy granicy.Przygotowywana jest próba si * owego forsowania granicy.Wszystko odbywa si * pod nadzorem bia * oruskich s * u * b. pic.twitter.com/6UZgZZaSgS — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 15, 2021

T * umy migrantów na przej * ciu w Ku * nicy.#MuremZaPolskimMundurem pic.twitter.com/ol4dERuSqn — Maciej W * sik * (@WasikMaciej) November 15, 2021

"Тысячи мигрантов из лагеря под присмотром белорусских служб направились к закрытому пограничному переходу в Кузнице. Польские службы готовы к любому сценарию", – написал замглавы МВД Польши.

Tysiace migrantów z koczowiska pod nadzorem s * u * b bialoruskich przesz * o na zamkniete przej * cie graniczne w Ku * nicy. Polskie s * u * by s * przygotowane na ka * dy scenariusz. — Maciej W * sik * (@WasikMaciej) November 15, 2021

Польская полиция пишет, что людей вывели к пограничному переходу белорусские службы – беженцев обманули, пообещав, что их отвезут в Германию автобусом.

S * u * by re * imu bia * oruskiego oszukuj * c ludzi zepchni * tych kilka dni temu pod p * ot graniczny, * e dzisiaj zostan * przewiezieni autokarami do Niemiec, przeprowadzi * y grupy na przej * cie graniczne. Podajemy komunikaty, * e zostali oszukani, a autokary nie zostan * podstawione. #NaStra * y pic.twitter.com/4b8qiTnBxL — Polska Policja * (@PolskaPolicja) November 15, 2021

Coraz wi * ksze grupy migrantów s * * ci * gane pod przej * cie graniczne w Ku * nicy przez bia * oruskie s * u * by. pic.twitter.com/njYkW0dSut — Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 15, 2021

Сейчас с польской стороны через громкоговорители транслируют сообщения, что мигрантов обманули и разрешения на нелегальное пересечение границы нет, сообщил представитель министра-координатора спецслужб Станислав Жарин.

Aktualna sytuacja na granicy. Migranci zostali skierowani przez Bia * orusinów na zamkni * te polskie przej * cie graniczne.#naGranicy pic.twitter.com/EVOejwzxCv — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 15, 2021

Migranci zostali oszukani, nie ma zgody na nielegalne przekroczenie granicy. Takie komunikaty s * w * a * nie nadawane przez g * o * niki.



Polska próbuje zapobiec dalszej eskalacji sytuacji. pic.twitter.com/rIB9r0i0fd — Stanis * aw * aryn (@StZaryn) November 15, 2021

Государственный пограничный комитет Беларуси также написал об изменении ситуации на границе.

"Утром в понедельник, 15 ноября, беженцы, надеясь на положительный исход ситуации, собрали теплые вещи, палатки, спальные мешки. Уже к полудню они самоорганизовались в большую колонну и начали движение в направлении пункта пропуска Брузги. Беженцы подчеркивают свои исключительно мирные намерения и готовы к любому развитию ситуации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что "безопасность и порядок" обеспечивают белорусские пограничники.

По информации Госпогранкомитета Беларуси, на границе собрались около 2100 мигрантов.

В связи с миграционным кризисом в приграничной зоне действует чрезвычайное положение. Журналистов туда не пускают, отмечает TVN24. При освещении событий на границе СМИ могут использовать почти исключительно официальные правительственные записи и информацию.