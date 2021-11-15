Евросоюз сам дает пасы Минску и вдохновляет Лукашенко и Путина поднимать ставки – Климкин

Клиикин: Те, кто создает кризис на границах, не имеют права получать от границ экономическую выгоду Фото: ЕРА

"Когда мои друзья из Брюсселя говорят, что там обсуждаются новые санкции в отношении режима [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, например, в отношении гостиницы в Минске, где размещают мигрантов, это вызывает у меня улыбку. Евросоюз сам своими полушагами дает пасы Минску и вдохновляет Лукашенко и [президента России Владимира] Путина поднимать ставки", – отметил Климкин.

По его мнению, достойным ответом на действия белорусских властей было бы закрытие границы.

"Те, кто создает кризис на границах, не имеют права получать от границ экономическую выгоду. Тогда и разговор сразу станет другим", – подчеркнул бывший глава МИД Украины.

Евросоюз планирует ввести санкции против лиц, которые прямо или косвенно поддерживают незаконную переправку мигрантов в Беларусь. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.