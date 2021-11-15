Евросоюз сам дает пасы Минску и вдохновляет Лукашенко и Путина поднимать ставки – Климкин

"Когда мои друзья из Брюсселя говорят, что там обсуждаются новые санкции в отношении режима [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко, например, в отношении гостиницы в Минске, где размещают мигрантов, это вызывает у меня улыбку. Евросоюз сам своими полушагами дает пасы Минску и вдохновляет Лукашенко и [президента России Владимира] Путина поднимать ставки", – отметил Климкин.
По его мнению, достойным ответом на действия белорусских властей было бы закрытие границы.
"Те, кто создает кризис на границах, не имеют права получать от границ экономическую выгоду. Тогда и разговор сразу станет другим", – подчеркнул бывший глава МИД Украины.
Евросоюз планирует ввести санкции против лиц, которые прямо или косвенно поддерживают незаконную переправку мигрантов в Беларусь. Об этом 12 ноября заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.
По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.