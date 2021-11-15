15 тыс. солдат, пограничники и полиция. В МВД Польши рассказали о ситуации на границе с Беларусью

Он отметил, что в воскресенье, 14 ноября, были опасения, что что-то может произойти, поскольку в лагерь на стороне Беларуси прибыли новые группы мигрантов, а также машина белорусского телевидения.

Васик подчеркнул, что на данный момент на государственной границе Польши находятся 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских и 15 тыс. солдат польской армии.

"Мы должны показать [Александру] Лукашенко, что граница с Польшей сильная, что мы не поддадимся никакому давлению", – сказал замглавы МВД.

Он отметил, что попытки атаковать польскую границу периодически происходят не только в лагере под Кузницей.

"Такие группы по 50–100 человек под опекой белорусских служб рубят преграды, пытаются прорваться. Тогда мы очень быстро поднимаем тревогу, вводим большие силы, ловим их и не допускаем в Польшу", – сказал чиновник.