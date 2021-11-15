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15 тыс. солдат, пограничники и полиция. В МВД Польши рассказали о ситуации на границе с Беларусью

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Польша усилила охрану границы с Беларусью
Польша усилила охрану границы с Беларусью
Фото: EPA

Эта ночь на польско-белорусской границе прошла спокойно, но в лагерь мигрантов в районе пограничного пункта пропуска "Кузница" прибыли новые группы людей. Об этом заместитель главы МВД Польши Мацей Васик сообщил в эфире Polskie Radio 15 ноября.

Он отметил, что в воскресенье, 14 ноября, были опасения, что что-то может произойти, поскольку в лагерь на стороне Беларуси прибыли новые группы мигрантов, а также машина белорусского телевидения. 

Васик подчеркнул, что на данный момент на государственной границе Польши находятся 4 тыс. пограничников, 2 тыс. полицейских и 15 тыс. солдат польской армии.

"Мы должны показать [Александру] Лукашенко, что граница с Польшей сильная, что мы не поддадимся никакому давлению", – сказал замглавы МВД.

Он отметил, что попытки атаковать польскую границу периодически происходят не только в лагере под Кузницей. 

"Такие группы по 50–100 человек под опекой белорусских служб рубят преграды, пытаются прорваться. Тогда мы очень быстро поднимаем тревогу, вводим большие силы, ловим их и не допускаем в Польшу", – сказал чиновник. 

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции. 

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз, и под видом туристов отвозят в Минск. 

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе. 

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

12 ноября министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что Евросоюз намерен на следующей неделе ввести санкции против лиц, которые прямо или косвенно поддерживают незаконную переправку мигрантов в Беларусь.

Теги: Беларусь, Польша, миграция, полиция, военные, граница, пограничники, мигранты, лагерь, нелегалы, границы
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