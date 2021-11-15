В Польше за помощь мигрантам задержали украинца, ему грозит 8 лет лишения свободы

Инцидент произошел в районе Ольховичей: незадолго до полуночи полицейские приказали водителю Skoda остановить свой автомобиль. Мужчина проигнорировал этот приказ и пытался скрыться.

Через несколько километров после начала погони водитель автомобиля не справился с управлением. Транспортное средство оказалось в канаве, группа мужчин выбежала из разбитой Skoda и спряталась в лесу, через некоторое время их задержали.

В полиции установили, что водителем был 26-летний гражданин Украины. В автомобиле, помимо него, находились четверо граждан Сирии, незаконно пересекших границу.

Иммигрантов передали пограничной службе, украинец задержан и арестован. В связи с нелегальным пересечением границы и отказом останавливаться на контрольно-пропускном пункте ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.