Латвия начала военные учения на границе с Беларусью, чтобы в Минске поняли: это неспроста

Пабрикс не исключил, что некоторые из находящихся в Беларуси групп мигрантов направятся к границе Латвии Фото: EPA

Учения Decisive Point начались 13 ноября и продлятся в течение месяца до 12 декабря 2021 года. В них примут участие около 3 тыс. военнослужащих, рассказал Пабрикс.

Глава минобороны отметил, что "попросил провести военные учения в Латгальском регионе, чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, поняли, что это неспроста".

По словам Пабрикса, пока нет никаких признаков стабилизации ситуации на польско-белорусской границе. Он не исключил, что некоторые из находящихся в Беларуси групп мигрантов направятся к границе Латвии.

Пабрикс подчеркнул, что в Латвии "к этому готовы".