"Можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен". Лукашенко заявил о готовности отправлять мигрантов напрямую в Германию

"Мы готовы посадить всех в самолеты, в том числе "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди очень упертые: никто возвращаться не хочет. Идет очень активная работа, чтобы уговорить людей: пожалуйста, вернитесь домой. Но никто возвращаться не хочет", – утверждает он.

Лукашенко считает, что несколько тысяч мигрантов – не проблема для ЕС.

"Если поляки не дают гуманитарного коридора, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен отправить, если это нужно", – отметил Лукашенко.