"Можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен". Лукашенко заявил о готовности отправлять мигрантов напрямую в Германию

"Мы готовы посадить всех в самолеты, в том числе "Белавиа", которые отвезут их обратно домой. Но это люди очень упертые: никто возвращаться не хочет. Идет очень активная работа, чтобы уговорить людей: пожалуйста, вернитесь домой. Но никто возвращаться не хочет", – утверждает он.
Лукашенко считает, что несколько тысяч мигрантов – не проблема для ЕС.
"Если поляки не дают гуманитарного коридора, мы можем "Белавиа" вывезти их в Мюнхен. Мы вывезем их своими самолетами и в Мюнхен отправить, если это нужно", – отметил Лукашенко.
В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.
В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.
Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".
Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.
В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.