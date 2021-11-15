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Столтенберг не исключает, что миграционный кризис в Европе может затронуть и Украину

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Столтенберг: Мы очень обеспокоены такой ситуацией
Столтенберг: Мы очень обеспокоены такой ситуацией
Фото: ЕРА

Миграционный кризис в Европе может затронуть и Украину. Об этом на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Мы видим, что происходит на границе с Польшей. Также проблемы могут возникнуть в Литве, Латвии и Украине. Мы понимаем, что режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко использует ситуацию с мигрантами. Мы очень обеспокоены такой ситуацией", – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО также добавил, что в Альянсе следят за тем, что происходит вдоль границ Украины.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции. 

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз, и под видом туристов отвозят в Минск. 

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе. 

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

Теги: Украина, НАТО, Беларусь, Йенс Столтенберг, Дмитрий Кулеба, мигранты
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