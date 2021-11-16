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Меркель и Лукашенко обсудили ситуацию с мигрантами

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В Минске утверждают, что разговор длился 50 минут
В Минске утверждают, что разговор длился 50 минут
Фото: ЕРА

15 ноября канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко. Об этом проинформировал сайт правительства ФРГ.

"Канцлер и господин Лукашенко говорили о сложной ситуации на границе между Беларусью и Европейским союзом, особенно о необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе белорусского политика уточнили, что разговор длился около 50 минут.

"Во время разговора был обсужден ряд проблем и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе", – рассказали в Минске.

По данным властей Беларуси, "важнейший аспект", который обсуждали Меркель и Лукашенко, – "гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи".

10 ноября Меркель попросила президента России Владимира Путина повлиять на "режим Лукашенко" в ситуации с мигрантами, которые хотят попасть из Беларуси в Германию.

13 ноября Путин заявил, что Меркель и Лукашенко готовы говорить друг с другом напрямую.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также неоднократно пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

По информации польских правоохранителей, среди мигрантов, которые пытаются незаконно пересечь границу, – граждане Сирии, Ирака, Ливана и других стран.

В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

15 ноября Совет Евросоюза принял решение ужесточить санкции против режима Лукашенко за создание миграционного кризиса в Европе.

Теги: Германия, Ангела Меркель, Беларусь, Александр Лукашенко, миграция, граница, беженцы, гуманитарная помощь, мигранты, Евросоюз, границы
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