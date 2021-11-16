Меркель и Лукашенко обсудили ситуацию с мигрантами

"Канцлер и господин Лукашенко говорили о сложной ситуации на границе между Беларусью и Европейским союзом, особенно о необходимости оказания гуманитарной помощи находящимся там беженцам и мигрантам", – говорится в сообщении.

В пресс-службе белорусского политика уточнили, что разговор длился около 50 минут.

"Во время разговора был обсужден ряд проблем и прежде всего ситуация с беженцами на белорусско-польской, белорусско-литовской и белорусско-латвийской границах. Подробно в разговоре были затронуты пути и перспективы решения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе", – рассказали в Минске.

По данным властей Беларуси, "важнейший аспект", который обсуждали Меркель и Лукашенко, – "гуманитарная поддержка беженцев через оказание им гуманитарной помощи".

10 ноября Меркель попросила президента России Владимира Путина повлиять на "режим Лукашенко" в ситуации с мигрантами, которые хотят попасть из Беларуси в Германию.

13 ноября Путин заявил, что Меркель и Лукашенко готовы говорить друг с другом напрямую.