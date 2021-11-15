Зеленский и Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси со странами ЕС и договорились "координировать следующие шаги"

"Обсудили с Шарлем Мишелем ситуацию на границе Европейского союза с Беларусью и другие вызовы в регионе. Договорились координировать следующие шаги. Должны действовать совместно против гибридных атак", – написал украинский президент.

Обговорили з @CharlesMichel ситуацію на кордоні та інші безпекові виклики в регіоні. Домовилися координувати наступні кроки. Маємо діяти спільно проти гібридних атак. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2021

Мишель в Twitter написал, что обсудил с Зеленским "ситуацию с безопасностью на границе с Украиной и миграционный кризис в Беларуси".

"Наше партнерство между ЕС и Украиной непоколебимо перед лицом общих глобальных и региональных проблем", – заявил он.