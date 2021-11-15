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Зеленский и Мишель обсудили ситуацию на границе Беларуси со странами ЕС и договорились "координировать следующие шаги"

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Мишель и Зеленский поговорили по телефону
Мишель и Зеленский поговорили по телефону
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 15 ноября провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Обсудили с Шарлем Мишелем  ситуацию на границе Европейского союза с  Беларусью и другие вызовы в регионе. Договорились координировать следующие шаги. Должны действовать совместно против гибридных атак", – написал украинский президент.

Мишель в Twitter написал, что обсудил с Зеленским "ситуацию с безопасностью на границе с Украиной и миграционный кризис в Беларуси".

"Наше партнерство между ЕС и Украиной непоколебимо перед лицом общих глобальных и региональных проблем", – заявил он.

Контекст:

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальных миграции.

В Евросоюзе сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По информации украинской разведки, на территории третьих стран созданы "вербовочные центры", где людям предлагают за плату доставить их в Евросоюз и под видом туристов отвозят в Минск.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали "политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко", в которой "эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран". Ее цель – "отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима".

17 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. Дойдя до границы, мигранты разбили лагерь и остаются там и в настоящий момент. Они также пытались сломать заграждения на границе.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью и направило для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. По состоянию на 15 ноября границу охраняют, по официальным данным, 15 тыс. солдат польской армии, 4 тыс. пограничников и 2 тыс. полицейских.

Украина в связи с ситуацией укрепляет границу с Беларусью, особое внимание уделяется участкам, где может быть скопление мигрантов, рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. Будет усилено присутствие Госпогранслужбы. Также будут привлечены силы Нацгвардии и Нацполиции Украины.

Совет нацбезопасности и обороны на совещании 14 ноября в Луцке рассмотрел разные сценарии развития ситуации на границе с Беларусью, в том числе и введение чрезвычайного положения в отдельных областях Украины, сообщал Монастырский. В случае необходимости быстрого ответа на массовое присутствие мигрантов на отдельных участках украинско-белорусской границы будут возводиться временные сооружения.

В Госпогранслужбе Украины 15 ноября сообщили, что в данное время не фиксируют попыток нелегальных мигрантов проникнуть из Беларуси в Украину.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Беларусь, Европейский совет, Владимир Зеленский, мигранты, Евросоюз, Шарль Мишель
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