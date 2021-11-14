В случае обострения ситуации с мигрантами в приграничных областях Украины могут ввести режим ЧС – Монастырский

Монастырский сообщил, что на границе с Беларусью проводятся подготовительные работы Фото: mvs.gov.ua

В случае необходимости быстрого ответа на массовое присутствие мигрантов на отдельных участках украинско-белорусской границы будут возводиться временные сооружения.

По словам министра, проводятся подготовительные работы, определены места дислокации личного состава по усилению Госпогранслужбы, Нацгвардии, Национальной полиции, налажено взаимодействие с подразделениями территориальной обороны.

Монастырский сообщил, что к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных из восточных и южных областей Украины.

Глава СБУ Иван Баканов сегодня после совещания в Луцке заявил, что спецслужба принимает меры, чтобы сделать невозможным миграционный кризис на границе.

По информации секретаря СНБО Алексея Данилова, на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

"Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", – подчеркнул Данилов.