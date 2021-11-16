Мигранты под руководством белорусских спецслужб атакуют польскую границу – минобороны Польши

"Сегодняшняя атака проводится под строгим контролем сотрудников белорусских служб", – говорится в сообщении.

Ведомство опубликовало видео, на котором снято, как мигранты что-то бросают в сторону Польши, а за ними, глубже в сторону территории Беларуси, стоят люди в защитной форме.

Минобороны Польши утверждает, что "мигранты были вооружены светошумовыми гранатами белорусскими службами и они стали бросать боеприпасы в польских солдат и офицеров".

Migranci zostali wyposa * eni przez bia * oruskie s * u * by w granaty hukowe i obrzucili polskich * o * nierzy i funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL — Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Ведомство также продемонстрировало использование против "агрессивных мигрантов" водометов на самом пограничном переходе.

Atak migrantów na przej * ciu granicznym w Ku * nicy. Migranci s * bardzo agresywni, rzucaj * w kierunku polskich funkcjonariuszy i * o * nierzy kamieniami pic.twitter.com/eCJTX6vQVq — Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

При попытке мигрантов прорваться в Евросоюз польские спецслужбы использовали слезоточивый газ, отметили в минобороны Польши.

"Кузница. Мигранты забросали наших солдат и офицеров камнями и пытаются разрушить забор и добраться до Польши. Наши службы использовали слезоточивый газ для подавления агрессии мигрантов", – сказано в твите.

Ku * nica: Migranci zaatakowali naszych * o * nierzy i funkcjonariuszy kamieniami oraz próbuj * zniszczy * ogrodzenie i dosta * si * na teren Polski. Nasze s * u * by u * y * y gazu * zawi * cego * eby st * umi * agresj * migrantów pic.twitter.com/Fi8RdmE4uX — Ministerstwo Obrony Narodowej * (@MON_GOV_PL) November 16, 2021

Погранслужба Польши в Twitter рассказала, что мигранты перебросили бревно через ограждение из колючей проволоки.

Cudzoziemcy rzucaj * w stron * polskich s * u * b kamieniami oraz przedmiotami, z których wydobywa si * dym. S * ycha * huk, przez zapor * z drutu kolczastego agresywni cudzoziemcy przerzucili k * od * drewna.#zgranicy #Bruzgi pic.twitter.com/sRFYBK6EEP — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Атака границы со стороны мигрантов продолжалась около часа, утверждают польские пограничники.

Koczuj * cy przy przej * ciu granicznym w Bruzgach po stronie bia * oruskiej * , od ok. godziny atakuj * polskie s * u * by.Wobec agresywnych cudzoziemców u * yto armatek wodnych.#zgranicy pic.twitter.com/ydXw8ZfNNc — Stra * Graniczna (@Straz_Graniczna) November 16, 2021

Позже в Twitter пресс-секретарь министра по координации спецслужб Польши Станислав Жарын сообщил, что "первая волна атак" мигрантов прекратилась.