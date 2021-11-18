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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Пентагона призвал Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины

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Ллойд Остин: Мы не знаем, что задумал Путин, но это привлекает наше внимание
Ллойд Остин: Мы не знаем, что задумал Путин, но это привлекает наше внимание
Фото: EPA

Скопление российских войск вблизи границ с Украиной, а также испытание РФ противоспутникового оружия вызывает обеспокоенность США. Об этом 17 ноября заявил на пресс-конференции министр обороны США Ллойд Остин, сообщает "Голос Америки".

"Я бы призвал Россию к большей прозрачности по отношению к своим намерениям, а также к выполнению Минских договоренностей. Мы не знаем точно, что задумал Путин, но эти передвижения, безусловно, привлекают наше внимание", – сказал он. 

Остин отметил, что поддержка США суверенитета и территориальной целостности Украины остается непреклонной.

Также глава Пентагона выразил озабоченность испытаниями Россией противоспутникового оружия. По его словам, это создало угрозу для всех космических держав.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. 

Теги: Россия, Украина, Москва, Пентагон, военные, граница, Вашингтон, вооружение, военная техника, угрозы, война в Украине, война на Донбассе, войска, российские военные, Ллойд Остин
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