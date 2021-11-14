"Это будет против национальных интересов". Украинцам напомнили об ответственности за помощь в незаконном пересечении границы

Пять областей Украины граничат с Беларусью – Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская Фото: president.gov.ua

Об этом на брифинге после совещания Совета нацбезопасности и обороны, которое состоялось 14 ноября в Луцке, сказал министр обороны Алексей Резников, пишет "Укринформ".

"Я бы хотел предупредить тех, кто живет в пяти областях, граничащих с дружественной нам Беларусью, тех, кто планирует зарабатывать деньги на помощи в пересечении границы незаконным мигрантам: это будет против национальных интересов Украины. Это вопрос национальной безопасности", – сказал министр.

Пять областей Украины граничат с Беларусью – Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская и Черниговская.

СНБО сегодня рассмотрел разные сценарии развития ситуации на границе с Беларусью. В случае ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами в отдельных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

По информации секретаря СНБО Алексея Данилова, на территории Беларуси находится около 16 тыс. нелегальных мигрантов.

"Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", – подчеркнул Данилов.

Глава СБУ Иван Баканов после совещания в Луцке заявил, что спецслужба принимает меры, чтобы сделать невозможным миграционный кризис на границе.