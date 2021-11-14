В приграничных с Беларусью регионах Украины находятся в готовности более 5,5 тыс. сотрудников ГСЧС

По словам Крука, в случае осложнения оперативной обстановки на границе Украины и Беларуси, сотрудники ГСЧС обеспечат "ликвидацию последствий возможных ЧС и тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и оказание помощи пострадавшему населению", а также увеличат количество палаток в пунктах временного пребывания беженцев.

"Усилено взаимодействие с Госпогранслужбой, Нацполицией, Нацгвардией и Государственной миграционной службой по совместному выполнению задач в приграничных с Беларусью областях", – говорится в сообщении на сайте ГСЧС.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в ходе совещания, что миграционный кризис на польско-белорусской границе является "очередной спецоперацией РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе".

Данилов отметил, что "эта ситуация может коснуться нас напрямую", поэтому Украина готовится к разным сценариям на польско-белорусской границе, отмечает пресс-служба СНБО.

Глава СБУ Иван Баканов после совещания добавил, что спецслужба принимает меры, чтобы сделать невозможным миграционный кризис на границе Украины.

Диверсанты, которые могут маскироваться под мигрантов, при попытке попасть на территорию Украины из Беларуси – будут уничтожены. Об этом 13 ноября сообщила пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады ВСУ.