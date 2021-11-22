Россия готовится к масштабной наступательной операции в Украине – Bloomberg

Согласно данным американской разведки, в вероятном вторжении России могут быть задействованы до 100 тыс. солдат, пишет Bloomberg Фото: ЕРА

"Соединенные Штаты поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, включая карты, показывающие наращивание войск и артиллерии России для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест", – пишет Bloomberg.

Согласно данным американской разведки, в вероятном вторжении России могут быть задействованы до 100 тыс. солдат. Наступательную операцию источники описывают как нападение в холодное время года, которое охватит большую территорию и будет рассчитано на длительное время.

Сообщается также, что половина тактических групп российской армии уже заняла свои позиции и что любое вторжение будет поддержано авиацией.

По информации агентства, Россия объявила мобилизацию десятков тысяч резервистов в беспрецедентных после распада СССР масштабах, хотя официально об этом не сообщалось.

Значительно возросло количество дезинформации, направленной против Киева, также Москва наняла агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри Украины, отмечает агентство.

Источники Bloomberg говорят, что в Кремле еще не приняли окончательное решение о полномасштабном вторжении в Украину.