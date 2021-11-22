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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия готовится к масштабной наступательной операции в Украине – Bloomberg

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Согласно данным американской разведки, в вероятном вторжении России могут быть задействованы до 100 тыс. солдат, пишет Bloomberg
Согласно данным американской разведки, в вероятном вторжении России могут быть задействованы до 100 тыс. солдат, пишет Bloomberg
Фото: ЕРА

Россия, вероятно, планирует вторжение в Украину со стороны Беларуси и оккупированного Крыма в начале 2022 года. Об этом свидетельствует информация, которую США передали своим европейским союзникам, сообщило 22 ноября агентство Bloomberg.

"Соединенные Штаты поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, включая карты, показывающие наращивание войск и артиллерии России для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест", – пишет Bloomberg.

Согласно данным американской разведки, в вероятном вторжении России могут быть задействованы до 100 тыс. солдат. Наступательную операцию источники описывают как нападение в холодное время года, которое охватит большую территорию и будет рассчитано на длительное время.

Сообщается также, что половина тактических групп российской армии уже заняла свои позиции и что любое вторжение будет поддержано авиацией.

По информации агентства, Россия объявила мобилизацию десятков тысяч резервистов в беспрецедентных после распада СССР масштабах, хотя официально об этом не сообщалось.

Значительно возросло количество дезинформации, направленной против Киева, также Москва наняла агентов, чтобы попытаться посеять дестабилизацию внутри Украины, отмечает агентство.

Источники Bloomberg говорят, что в Кремле еще не приняли окончательное решение о полномасштабном вторжении в Украину.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

18 ноября Буданов говорил, что Россия ведет масштабную спецоперацию против Украины по дестабилизации ситуации как внутри страны, так и за ее пределами. Накопление войск РФ возле границы Украины "будет продолжаться и выйдет на пик приблизительно в конце января", подчеркнул начальник ГУР Минобороны.

Теги: Россия, США, Украина, военные, граница, мобилизация, вооружение, разведка, нападение, артиллерия, вторжение, наступление, операция
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