"Не паниковать". В МИД Украины ответили, решится ли Путин на военное вторжение

"Задействует ли он эту опцию, зависит от двух факторов: первое – от нашей силы и спокойствия украинцев… второе – от скоординированности и силы действия наших партнеров. Мы работаем над обоими факторами, и я призываю всех не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись ни на какие провокации, особенно в информационном пространстве", – сказал украинский министр.

Кулеба отметил, что Россия еще с 2014 года пытается ослабить Украину.

"Главная цель России – делать Украину максимально слабой. Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере, чтобы мы не получали современное вооружение... А президент Украины ставит совершенно другую задачу – делать Украину максимально сильной", – сказал Кулеба.

О подготовке Россией атаки на Украину в конце января или начале февраля сообщил в интервью Military Times начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. Она "будет гораздо более разрушительной, чем любая ранее в конфликте, начавшемся в 2014 году, в результате которого были убиты около 14 тыс. украинцев", отметил глава военной разведки.