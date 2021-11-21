Данилов назвал военные маневры России возле границы Украины поднятием ставок для переговоров

"Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров", – сказал Данилов.

По его словам, публикация МИД РФ дипломатических конфиденциальных документов, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже нет".

В то же время Данилов заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ РФ в случае агрессии.

Как отмечает пресс-центр СНБО, Данилов встретился с сенаторами от Демократической и Республиканской партий США: Джин Шахин, Джимом Ришем, Тимом Кейном, Крисом Кунсом, Джони Эрнст и Роджером Уикером.