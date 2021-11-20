ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американский генерал Ходжес: Россия совсем не боится угроз и предостережений со стороны Запада

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ходжес: Российские войска остановятся только там, где остановятся
Ходжес: Российские войска остановятся только там, где остановятся
Фото: EPA

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает реальной возможность эскалации российской агрессии в Украине. Об этом он сказал в интервью НВ.

"Я бы сказал, это довольно реалистичная ситуация, если это позволит россиянам достичь собственных целей. Мы видим, что Россия сегодня совсем не боится угроз и предостережений со стороны Запада", – заявил он.

Ходжес отметил, что "сказочка Кремля о том, что Запад якобы не оставил своими провокациями ни одного выхода для РФ, – это сплошная ложь". В то же время, по его оценке, немногие страны Запада готовы идти против этого российского дискурса.

"Поэтому, думаю, когда это [эскалация] нужно россиянам и отвечает их планам, они снова будут это делать, как делали уже в мае, увеличивая количество российских войск вокруг границ Украины, свое присутствие в Черном море. Они остановятся только там, где остановятся", – подчеркнул военный.

Он добавил, что "ничего существенного не было сделано", когда Россия вторглась в Украину.

"Страны НАТО были обеспокоены, но ни боли, ни наказания Россия не испытала. Санкции, конечно, заметно снизили экономические перспективы РФ, но они не привели к тому, что люди в Украине перестали погибать от вооруженного конфликта", – отметил Ходжес.

Контекст:

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

В Минобороны Украины говорят, что данные украинской разведки о численности российских войск на границах совпадают с данными партнеров, но интерпретации отличаются. По версии ГУР Минобороны, военные маневры России возле границы Украины достигнут пика в январе.

Теги: военные, граница, Бен Ходжес, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, границы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Странный наряд", "Это что, адидас?" Каменских примерила необычный комбинезон с лампасами и боа
"Странный наряд", "Это что, адидас?" Каменских примерила необычный комбинезон с лампасами и боа
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи
"Барышня легла и просит". Стужук на пляже выпятила пятую точку в пикантной позе
"Барышня легла и просит". Стужук на пляже выпятила пятую точку в пикантной позе
Серова выписали из больницы после лечения от коронавируса. Его легкие были поражены на 75%
Серова выписали из больницы после лечения от коронавируса. Его легкие были поражены на 75%
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность
Представительница Украины на "Мисс мира" вылетела в США на конкурс
Представительница Украины на "Мисс мира" вылетела в США на конкурс
"И на фото живот прячет". Асмус показала голую спину и рассказала, как забеременела
"И на фото живот прячет". Асмус показала голую спину и рассказала, как забеременела
"Остановись, королева, ты убьешь меня". Кристина Агилера засветила грудь в глубоком декольте
"Остановись, королева, ты убьешь меня". Кристина Агилера засветила грудь в глубоком декольте
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица смогла доползти до окна перед тем, как потерять сознание – СМИ
Пожар в квартире Хлебниковой. Певица смогла доползти до окна перед тем, как потерять сознание – СМИ
Умер звезда фильма "Ширли-мырли", актер Валерий Гаркалин
Умер звезда фильма "Ширли-мырли", актер Валерий Гаркалин
Звезда фильма "Американский пирог" Тара Рид, которую критикуют за нездоровую худобу, снялась в купальнике
Звезда фильма "Американский пирог" Тара Рид, которую критикуют за нездоровую худобу, снялась в купальнике
"Я расскажу Хиллари". Звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз лезла целоваться с Биллом Клинтоном
"Я расскажу Хиллари". Звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз лезла целоваться с Биллом Клинтоном
Представительница Украины на "Мисс мира" решила проблему с визой и показала два платья для конкурса
Представительница Украины на "Мисс мира" решила проблему с визой и показала два платья для конкурса
Канал Discovery+ снимет фильм о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд
Канал Discovery+ снимет фильм о разводе Джонни Деппа и Эмбер Херд
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Наташку рисуем?" Тарзан крупным планом показал женскую грудь и лобок (191261)
2
"Позорище, жесть", "Довела до слез". Наташа Королева явилась на концерт к бывшему мужу с цветами и спела возле сцены "Желтые тюльпаны" (84845)
3
"Пьяная", "Отличная поза". 63-летняя Мадонна легла под штангу и широко развела ноги на камеру (65409)
4
"Просто потерял дар речи". Мейхер снялась в сильно облегающем грудь и бедра платье (62691)
5
"Понятно, почему Гордон не смог пройти мимо". Бацман показала, как выглядела 17 лет назад (61602)
6
"Вечером с молочком – класс". Как из одного яйца и муки за 15 минут приготовить яблочное печенье (52018)
7
"Если бы голая", "Аж больно стало". Тодоренко в мини резко села на шпагат (49456)
8
"Безумно женственно". Старшая дочь Ющенко показала глубокое декольте без нижнего белья (48736)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS