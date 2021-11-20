Американский генерал Ходжес: Россия совсем не боится угроз и предостережений со стороны Запада

"Я бы сказал, это довольно реалистичная ситуация, если это позволит россиянам достичь собственных целей. Мы видим, что Россия сегодня совсем не боится угроз и предостережений со стороны Запада", – заявил он.

Ходжес отметил, что "сказочка Кремля о том, что Запад якобы не оставил своими провокациями ни одного выхода для РФ, – это сплошная ложь". В то же время, по его оценке, немногие страны Запада готовы идти против этого российского дискурса.

"Поэтому, думаю, когда это [эскалация] нужно россиянам и отвечает их планам, они снова будут это делать, как делали уже в мае, увеличивая количество российских войск вокруг границ Украины, свое присутствие в Черном море. Они остановятся только там, где остановятся", – подчеркнул военный.

Он добавил, что "ничего существенного не было сделано", когда Россия вторглась в Украину.

"Страны НАТО были обеспокоены, но ни боли, ни наказания Россия не испытала. Санкции, конечно, заметно снизили экономические перспективы РФ, но они не привели к тому, что люди в Украине перестали погибать от вооруженного конфликта", – отметил Ходжес.