Песков заявил, что Россия не ведет гибридных войн. Он комментировал публикацию, в которой упоминается Украина

"Никаких гибридных войн Россия не ведет. Мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились, перестали считать Россию виновницей всех бед и обратились к первоисточникам проблем, которые душат Европу", – сказал он.

Какие именно "первоисточники" он имеет в виду, спикер главы Кремля не уточнил.

Вопрос о гибридной агрессии Пескову задавали в связи с опубликованной 8 ноября в британском издании The Telegraph статьей о том, что Россия стоит за гибридной войной против стран Европы с использованием кибератак, газа, "зеленых человечков" (в Украине) и мигрантов (в Беларуси), пишет РБК.

"Сейчас в Великобритании много истеричных публикаций. В целом, к сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе", – заявил Песков.

Гибридной войной против Европы называл действия России и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя историю с мигрантами в Беларуси.

А канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что моделью поведения России в настоящее время являются "гибридная война и дестабилизация".