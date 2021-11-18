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Песков заявил, что Россия не ведет гибридных войн. Он комментировал публикацию, в которой упоминается Украина

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Песков заявил, что Европу "душат" некие "первоисточники проблем"
Песков заявил, что Европу "душат" некие "первоисточники проблем"
Фото: kremlin.ru

Гибридных войн Россия не ведет, заявил 18 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"Никаких гибридных войн Россия не ведет. Мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились, перестали считать Россию виновницей всех бед и обратились к первоисточникам проблем, которые душат Европу", – сказал он.

Какие именно "первоисточники" он имеет в виду, спикер главы Кремля не уточнил.

Вопрос о гибридной агрессии Пескову задавали в связи с опубликованной 8 ноября в британском издании The Telegraph статьей о том, что Россия стоит за гибридной войной против стран Европы с использованием кибератак, газа, "зеленых человечков" (в Украине) и мигрантов (в Беларуси), пишет РБК.

"Сейчас в Великобритании много истеричных публикаций. В целом, к сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе", – заявил Песков.

Гибридной войной против Европы называл действия России и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя историю с мигрантами в Беларуси.

А канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что моделью поведения России в настоящее время являются "гибридная война и дестабилизация".

Контекст:

Сразу после оккупации Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС. В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.

Теги: Россия, Великобритания, Кремль, Дмитрий Песков, зеленые человечки, война в Украине, мигранты, война на Донбассе, спикер
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