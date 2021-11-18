Песков заявил, что Россия не ведет гибридных войн. Он комментировал публикацию, в которой упоминается Украина

"Никаких гибридных войн Россия не ведет. Мы это абсолютно исключаем. Россия заинтересована в том, чтобы наконец-то в Европе все опомнились, перестали считать Россию виновницей всех бед и обратились к первоисточникам проблем, которые душат Европу", – сказал он.
Какие именно "первоисточники" он имеет в виду, спикер главы Кремля не уточнил.
Вопрос о гибридной агрессии Пескову задавали в связи с опубликованной 8 ноября в британском издании The Telegraph статьей о том, что Россия стоит за гибридной войной против стран Европы с использованием кибератак, газа, "зеленых человечков" (в Украине) и мигрантов (в Беларуси), пишет РБК.
"Сейчас в Великобритании много истеричных публикаций. В целом, к сожалению, журналисты не столь, как обычно, привержены трезвости в освещении событий, в том числе в Центральной и Восточной Европе", – заявил Песков.
Гибридной войной против Европы называл действия России и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя историю с мигрантами в Беларуси.
А канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла, что моделью поведения России в настоящее время являются "гибридная война и дестабилизация".
Сразу после оккупации Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В этом году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС сообщали, что мигрантов в Беларусь привлекают через белорусские диппредставительства. По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС. В Литве утверждают, что часть мигрантов прибывает в Беларусь из России.