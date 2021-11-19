"Серьезно?" Посольство США в Киеве прокомментировало заявление Пескова, что РФ никому не угрожает

"Вы можете слышать заявления от российских чиновников и их спикеров, что "Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого угрозы". Серьезно?" – говорится в ролике, который посольство опубликовало 19 ноября в Twitter.

Затем на видео показаны кадры боевых действий на востоке Украины, на которых, в частности, присутствует бывший главарь боевиков на Донбассе, гражданин РФ Игорь Гиркин.

В этом контексте в посольстве призвали не доверять утверждениям российских властей, а проверять информацию. Слово "проверяй" появляется на фоне карты Украины с обозначенными красным цветом оккупированными территориями АР Крым и части Донецкой и Луганской областей.

2 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "никому никогда не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности", сообщало агентство "Интерфакс-Украина".