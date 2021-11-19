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"Серьезно?" Посольство США в Киеве прокомментировало заявление Пескова, что РФ никому не угрожает

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Посольство опубликовало ролик 19 ноября
Посольство опубликовало ролик 19 ноября
Фото: EPA

Посольство США в Киеве прокомментировало заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова, что Россия ни для кого не представляет угрозы, и призвало проверять информацию, озвученную российскими чиновниками и их спикерами.

"Вы можете слышать заявления от российских чиновников и их спикеров, что "Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого угрозы". Серьезно?" – говорится в ролике, который посольство опубликовало 19 ноября в Twitter.

Затем на видео показаны кадры боевых действий на востоке Украины, на которых, в частности, присутствует бывший главарь боевиков на Донбассе, гражданин РФ Игорь Гиркин.

В этом контексте в посольстве призвали не доверять утверждениям российских властей, а проверять информацию. Слово "проверяй" появляется на фоне карты Украины с обозначенными красным цветом оккупированными территориями АР Крым и части Донецкой и Луганской областей.

2 ноября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "никому никогда не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого опасности", сообщало агентство "Интерфакс-Украина".

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за "необычной военной активности" РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, США, Крым, Украина, Луганская область, Донецкая область, Донбасс, посольство США, Игорь Гиркин, российская агрессия, война в Украине
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