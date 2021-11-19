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В МИД Франции и Германии возмутились публикацией переписки с главой МИД РФ. Лавров заявил, что его "достали"

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Сергей Лавров обвинил европейских дипломатов в "некорректности" и "неэтичности"
Сергей Лавров обвинил европейских дипломатов в "некорректности" и "неэтичности"
Фото: EPA

Франция и Германия отреагировали на публикацию МИД РФ секретной дипломатической переписки с Парижем и Берлином по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом 18 ноября сообщает Euronews.

"Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и традициям", – заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр.

Представитель МИД Германии также заявил, что подобный шаг России не соответствует дипломатическим правилам, сообщало РИА Новости

"Мы рассматриваем этот шаг как нарушение дипломатической практики", – сказал он.

Глава российского МИД Сергей Лавров объяснил публикацию дипломатической переписки человеческим фактором, сообщал ТАСС

"Мы все люди. Можно сказать – достали. Моим коллегам не очень прилично себя таким образом вести, когда они ежедневно в ходе последних двух недель, когда обсуждалась их инициатива собраться на уровне министров иностранных дел ["нормандского формата"], делали аррогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления: "Все готовы, Путин поручил, а Лавров не хочет". Примерно так", – заявил он.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе 2021 года. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

1 ноября Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

По словам Кулебы, предложения МИД РФ Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.

17 ноября российский МИД опубликовал на своем сайте дипломатическую переписку главы МИД РФ Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. В МИД заявили, что позиция России и ее подход к проведению встречи в нормандском формате якобы "подвергаются искажению"

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Сергей Лавров, МИД Украины, Берлин, Москва, Донбасс, МИД России, ФРГ, МИД Франции, Париж, МИД Германии, Жан-Ив Ле Дриан, нормандский формат, переписка, саммит, война в Украине, документы, конфликт, ЛНР, Хайко Маас, письмо
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