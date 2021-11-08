Лавров отказался от встречи глав МИД в нормандском формате в день, предложенный участниками переговоров

Лавров говорит, что "физически" не может присутствовать на встрече в нормандском формате, которую хотели провести 11 ноября Фото: ЕРА

По словам Лаврова, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе встречи на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме предложил ему провести встречу глав МИД в Париже 11 ноября.

Лавров напомнил, что Россия передала партнерам предложения по встрече в нормандском формате. Как заявил глава МИД России, он ответил Ле Дриану, что Москва хотела бы получить реакцию на эти "содержательные предложения".

"Я поинтересовался, видел ли он направленные в Париж накануне наши предложения. Жан-Ив Ле Дриан ответил отрицательно, он еще не успел их посмотреть. Но опять стал настоятельно подчеркивать необходимость встретиться 11 ноября. Я ему подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а, во-вторых, 11 ноября, даже если бы эти договоренности уже бы созрели и содержательная часть была бы готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", – добавил Лавров.

Он утверждает, что "физически" не может присутствовать на встрече 11 ноября.

"Тем не менее вновь на днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где это 11 ноября обозначено чуть ли не как безальтернативная дата", – добавил глава МИД России. По его мнению, это "по-человечески некультурно".

Лавров добавил, что "11 ноября ничего не будет, новая дата не обсуждается".