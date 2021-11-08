ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лавров отказался от встречи глав МИД в нормандском формате в день, предложенный участниками переговоров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лавров говорит, что "физически" не может присутствовать на встрече в нормандском формате, которую хотели провести 11 ноября
Лавров говорит, что "физически" не может присутствовать на встрече в нормандском формате, которую хотели провести 11 ноября
Фото: ЕРА

Россия отказалась от проведения встречи в нормандском формате по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне министров иностранных дел 11 ноября. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 8 ноября на пресс-конференции в Москве, трансляция велась на YouTube-канале МИД РФ.

По словам Лаврова, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе встречи на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме предложил ему провести встречу глав МИД в Париже 11 ноября.

Лавров напомнил, что Россия передала партнерам предложения по встрече в нормандском формате. Как заявил глава МИД России, он ответил Ле Дриану, что Москва хотела бы получить реакцию на эти "содержательные предложения".

"Я поинтересовался, видел ли он направленные в Париж накануне наши предложения. Жан-Ив Ле Дриан ответил отрицательно, он еще не успел их посмотреть. Но опять стал настоятельно подчеркивать необходимость встретиться 11 ноября. Я ему подтвердил, что, во-первых, мы ждем реакции на наши предложения, а, во-вторых, 11 ноября, даже если бы эти договоренности уже бы созрели и содержательная часть была бы готова, у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", – добавил Лавров.

Он утверждает, что "физически" не может присутствовать на встрече 11 ноября.

"Тем не менее вновь на днях мы получили совместное послание министров иностранных дел Германии и Франции, где это 11 ноября обозначено чуть ли не как безальтернативная дата", – добавил глава МИД России. По его мнению, это "по-человечески некультурно".

Лавров добавил, что "11 ноября ничего не будет, новая дата не обсуждается".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

Меркель после 15 лет на посту отказалась снова выдвигать свою кандидатуру на выборы. Об этом она заявила в 2018 году, а в новогоднем обращении в 2021 году подтвердила свое решение.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. В них приняли участие 47 партий. Избранные депутаты выберут нового федерального канцлера, который сформирует правительство. Ожидается, что коалиционное соглашение будет готово к концу ноября, а имя нового канцлера назовут в декабре. До его избрания Меркель продолжит правительственную деятельность.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Сергей Лавров, МИД России, переговоры, Жан-Ив Ле Дриан, нормандский формат, саммит, война в Украине, встреча
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото
"Бросай Потапа, выходи за меня". Настя Каменских покорила сеть своими новыми портретами. Фото
"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана
"Блевала дальше, чем видела". Леся Никитюк показала осколок стекла в супе из ресторана
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
  Тыква по-турецки. Рецепт популярного восточного десерта
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
Секс-скандал с участием Талашко. 75-летний актер уволился из университета по собственному желанию
"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"
"Лучшая пара сезона". Солистка Kazka Зарицкая прокомментировала свой уход из "Танцев со звездами"
  "Был на кислороде в больнице". Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти
  "Был на кислороде в больнице". Жена Павла Зиброва призналась, что 64-летний певец был на грани жизни и смерти
"Незаконно, хотя и приятно". Олимпийский призер, каратист Горуна дал совет, что делать, если "жизнь кошмарит"
"Незаконно, хотя и приятно". Олимпийский призер, каратист Горуна дал совет, что делать, если "жизнь кошмарит"
  "Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки
  "Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки
"Мальчик очень хорошенький", "Похож на вас". 56-летняя Элизабет Херли пришла на премьеру с 19-летним сыном
"Мальчик очень хорошенький", "Похож на вас". 56-летняя Элизабет Херли пришла на премьеру с 19-летним сыном
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (104985)
2
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала (73985)
3
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (47236)
4
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (35155)
5
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте (22660)
6
"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад (15928)
7
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье (15609)
8
"Отошла после синьки?", "Шатает немного, берегите печенку". Волочкова рассказала о переезде, потере и подарке (13923)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS