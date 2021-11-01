В МИД Украины ответили Лаврову по поводу "попыток втянуть Россию в силовые действия"

"Наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования. А РФ игнорирует их под разными предлогами", – заявил он.

По словам Николенко, Украина призывает Россию прекратить мыслить категориями войны и ожидает выполнения ею договоренностей саммита лидеров нормандского формата, достигнутых в Париже в 2019 году.

Речь идет об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, а также об обеспечении безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины.

Спикер МИД Украины отметил, что наша страна готова к дальнейшим встречам в нормандском формате.

"Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия. В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы и вооруженные провокации", – добавил Олег Николенко.