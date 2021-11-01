В МИД Украины ответили Лаврову по поводу "попыток втянуть Россию в силовые действия"

"Наше государство постоянно предлагает шаги по сдвигу с места мирного урегулирования. А РФ игнорирует их под разными предлогами", – заявил он.
По словам Николенко, Украина призывает Россию прекратить мыслить категориями войны и ожидает выполнения ею договоренностей саммита лидеров нормандского формата, достигнутых в Париже в 2019 году.
Речь идет об отводе сил и средств от линии разграничения, соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы КПВВ, а также об обеспечении безопасного и надежного доступа СММ ОБСЕ на всей территории Украины.
Спикер МИД Украины отметил, что наша страна готова к дальнейшим встречам в нормандском формате.
"Надеемся, что на такую встречу согласится и Россия. В то же время украинская сторона оставляет за собой право ответа на наступательные действия, обстрелы и вооруженные провокации", – добавил Олег Николенко.
После аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября 2021 года провел видеоконференцию с Меркель и Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".
В то же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.
В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели.
В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявлял, что российская сторона демонстрирует нежелание проводить встречу в нормандском формате.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 1 ноября 2021 года обвинил Украину в попытке "втянуть Россию в какие-то силовые действия".