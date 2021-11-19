Меркель сожалеет, что не удалось провести встречу глав МИД "Нормандской четверки"

Меркель: Я хотела встретиться на уровне глав правительств, но этого, к сожалению, не произошло Фото: EPA

"Я хотела даже встретиться на уровне глав правительств, но этого, к сожалению, не произошло. И я очень об этом сожалею", – сказала она.

По словам Меркель, подобные встречи всегда имеют "собственную динамику", и именно поэтому они так "хороши и важны".

"Поэтому мне очень жаль, что их не было в последнее время", – добавила и.о. канцлера.