Путин заявил, что конфликт на Донбассе пока "далек от разрешения"

Кроме того, по мнению Путина, Украина "демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому Комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в нормандском формате".

Глава Кремля "сожалеет", что страны Запада "потакают" курсу Украины на "демонтаж" Минских соглашений. Это, по словам Путина, "заводит переговоры и само урегулирование в тупик".

"Пока он [конфликт на Донбассе] далек от разрешения, к сожалению", – резюмировал российский президент.