Путин заявил, что конфликт на Донбассе пока "далек от разрешения"

Кроме того, по мнению Путина, Украина "демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому Комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в нормандском формате".
Глава Кремля "сожалеет", что страны Запада "потакают" курсу Украины на "демонтаж" Минских соглашений. Это, по словам Путина, "заводит переговоры и само урегулирование в тупик".
"Пока он [конфликт на Донбассе] далек от разрешения, к сожалению", – резюмировал российский президент.
Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.
12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.
Украинская сторона считает, что Минские соглашения нужно модернизировать, как минимум – пункт об очередности проведения местных выборов на Донбассе и передачи контроля на границе Украины и России.
По мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, выполнить Минские соглашения в нынешнем виде невозможно. "Скажите, в Минских соглашениях написано, что Путин должен был выдать 630 тыс. паспортов? Нет, не написано. Так кто там [в ОРДЛО] сейчас выборы будет проводить? – отметил Данилов в июне 2021 года. – При наличии российских танков, российских БТР, российских генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы – это нонсенс".
24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, подписанные в 2015 году, "еле живы". Глава государства 1 сентября во время официального визита в Вашингтон сказал, что Украина рассматривает несколько моделей привлечения США к нормандскому формату.