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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин заявил, что конфликт на Донбассе пока "далек от разрешения"

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Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МИД РФ
Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МИД РФ
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки странами Запада летального современного оружия Украине обостряют ситуацию на оккупированном РФ Донбассе. Об этом глава Кремля сказал 18 ноября на расширенном заседании коллегии МИД, которое транслировал телеканал "Россия 24".

Кроме того, по мнению Путина, Украина "демонстративно не выполняет свои обязательства по минскому Комплексу мер, как и договоренности, достигнутые в нормандском формате".

Глава Кремля "сожалеет", что страны Запада "потакают" курсу Украины на "демонтаж" Минских соглашений. Это, по словам Путина, "заводит переговоры и само урегулирование в тупик".

"Пока он [конфликт на Донбассе] далек от разрешения, к сожалению", – резюмировал российский президент.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Украинская сторона считает, что Минские соглашения нужно модернизировать, как минимум – пункт об очередности проведения местных выборов на Донбассе и передачи контроля на границе Украины и России.

По мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, выполнить Минские соглашения в нынешнем виде невозможно. "Скажите, в Минских соглашениях написано, что Путин должен был выдать 630 тыс. паспортов? Нет, не написано. Так кто там [в ОРДЛО] сейчас выборы будет проводить? – отметил Данилов в июне 2021 года. – При наличии российских танков, российских БТР, российских генералов и офицеров на нашей украинской территории проводить выборы – это нонсенс".

24 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе, подписанные в 2015 году, "еле живы". Глава государства 1 сентября во время официального визита в Вашингтон сказал, что Украина рассматривает несколько моделей привлечения США к нормандскому формату.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, Донбасс, агрессия, Минские соглашения, нормандский формат, конфликт, президент, заседание
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