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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минский процесс не дает результатов даже на оперативно-тактическом уровне – Верещук

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Верещук анонсировала свой визит на Донбасс
Верещук анонсировала свой визит на Донбасс
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью телеканалу "Дом", опубликованном 9 ноября, рассказала о сложностях на минских переговорах, в которых она будет принимать участие.

"Конечно же, минский процесс не принимает политических решений. Для этого есть нормандский процесс. Это уровень лидеров стран. Очень жаль, что минский процесс не дает результатов даже на оперативно-тактическом уровне, когда мы могли бы договориться, например, о том, чтобы Международный комитет Красного Креста имел доступ к нашим военным, которые удерживаются [боевиками] и освобождения которых мы ждем. Чтобы Красный Крест имел доступ к больным людям, которые нуждаются в помощи", – сказала Верещук.

По ее словам, важен также вопрос открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения.

"Мы понимаем, насколько это важно. Это же и вопросы вакцинации, и вопросы, связанные с пенсионным обеспечением. Но сейчас российская сторона блокирует какие-либо шаги Украины по помощи людям на территории, которая временно оккупирована, и на соприкасаемой территории", – объяснила Верещук.

Она отметила, что более предметно сможет говорить об этом после участия хотя бы в одном заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, куда Верещук решили отправить в Офисе президента Украины.

Верещук также анонсировала свой визит на Донбасс.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

Верещук возглавила Минреинтеграции 4 ноября, ее предыдущий глава, Алексей Резников, стал перед этим министром обороны.

Глава украинской делегации в ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук с конца июня не участвует в заседаниях. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже появилась информация, что Кравчук перенес операцию на сердце. 2 ноября основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон рассказал, что Кравчук чувствует себя лучше и начал разговаривать.

Теги: Донбасс, переговоры, Ирина Верещук, реинтеграция, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, заседание, ТКГ
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