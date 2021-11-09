Минский процесс не дает результатов даже на оперативно-тактическом уровне – Верещук

"Конечно же, минский процесс не принимает политических решений. Для этого есть нормандский процесс. Это уровень лидеров стран. Очень жаль, что минский процесс не дает результатов даже на оперативно-тактическом уровне, когда мы могли бы договориться, например, о том, чтобы Международный комитет Красного Креста имел доступ к нашим военным, которые удерживаются [боевиками] и освобождения которых мы ждем. Чтобы Красный Крест имел доступ к больным людям, которые нуждаются в помощи", – сказала Верещук.

По ее словам, важен также вопрос открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения.

"Мы понимаем, насколько это важно. Это же и вопросы вакцинации, и вопросы, связанные с пенсионным обеспечением. Но сейчас российская сторона блокирует какие-либо шаги Украины по помощи людям на территории, которая временно оккупирована, и на соприкасаемой территории", – объяснила Верещук.

Она отметила, что более предметно сможет говорить об этом после участия хотя бы в одном заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, куда Верещук решили отправить в Офисе президента Украины.

Верещук также анонсировала свой визит на Донбасс.