Минский процесс не дает результатов даже на оперативно-тактическом уровне – Верещук

"Конечно же, минский процесс не принимает политических решений. Для этого есть нормандский процесс. Это уровень лидеров стран. Очень жаль, что минский процесс не дает результатов даже на оперативно-тактическом уровне, когда мы могли бы договориться, например, о том, чтобы Международный комитет Красного Креста имел доступ к нашим военным, которые удерживаются [боевиками] и освобождения которых мы ждем. Чтобы Красный Крест имел доступ к больным людям, которые нуждаются в помощи", – сказала Верещук.
По ее словам, важен также вопрос открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения.
"Мы понимаем, насколько это важно. Это же и вопросы вакцинации, и вопросы, связанные с пенсионным обеспечением. Но сейчас российская сторона блокирует какие-либо шаги Украины по помощи людям на территории, которая временно оккупирована, и на соприкасаемой территории", – объяснила Верещук.
Она отметила, что более предметно сможет говорить об этом после участия хотя бы в одном заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе, куда Верещук решили отправить в Офисе президента Украины.
Верещук также анонсировала свой визит на Донбасс.
Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.
Верещук возглавила Минреинтеграции 4 ноября, ее предыдущий глава, Алексей Резников, стал перед этим министром обороны.
Глава украинской делегации в ТКГ, бывший президент Украины Леонид Кравчук с конца июня не участвует в заседаниях. Пресс-секретарь Кравчука Оксана Сибирцева рассказала, что врачи запретили ему любые нагрузки. Позже появилась информация, что Кравчук перенес операцию на сердце. 2 ноября основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон рассказал, что Кравчук чувствует себя лучше и начал разговаривать.