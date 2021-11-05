Работа в Китае, доверие ОП, служба в армии. Что известно о новых министрах Свириденко, Верещук и Рябикине

Первая женщина – первый вице-премьер

Юлия Свириденко родилась в Чернигове В 2008 году окончила Киевский национальный торгово-экономический университет по специальности "менеджмент антимонопольной деятельности". Также она прошла курс бухучета в Киевской школе рыночной экономики, тренинги по оценке земли в Киевском международном институте бизнеса и курсы при Фонде госимущества, став сертифицированным специалистом по оценке недвижимости, оборудования, бизнеса, ценных бумаг и нематериальных активов.

В 2011 году Свириденко поехала в китайский город Уси как глава постоянного представительства Чернигова. В КНР она занималась привлечением китайских инвесторов в Украину.

Первый вице-премьер владеет китайским языком на базовом уровне и свободно – английским.

В 2015 году Свириденко стала советником главы Черниговской облгосадминистрации, через несколько месяцев возглавив департамент экономического развития. Через три года она была назначена первым заместителем председателя Черниговской ОГА, затем несколько месяцев исполняла обязанности губернатора. За время ее работы в областной администрации регион получил 340 млн долларов прямых иностранных инвестиций, пишет журнал "Фокус".

В 2019 году министр экономического развития Тимофей Милованов назначил Свириденко своим заместителем, а в июле 2020 года, при министре Игоре Петрашко, стала первым заместителем. Параллельно чиновница работала в подгруппе по экономическим и социальным вопросам в составе украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

В декабре 2020 года Свириденко перешла работать в Офис президента, сменив Юлию Ковалев в должности заместителя председателя ОПУ по экономическим вопросам и связям с инвесторами. В тот же день президент Владимир Зеленский назначил ее председателем Совета по содействию бизнесу. Согласно документу этот консультативно-совещательный орган создан для налаживания конструктивного взаимодействия органов власти и субъектов малого предпринимательства. На Банковой Свириденко отвечала также за разработку мер по стимулированию экономического роста Украины.

С июня по сентябрь этого года она совмещала работу в ОП с должностью члена наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины".

Издание LIGA.net со ссылкой на источники утверждает, что на Банковой Свириденко очень ценят. Издание цитирует анонимного собеседника в Офисе президента: "Когда Свириденко была заместителем Милованова, ОПУ привлекал ее к нескольким задачам, и она с ними справилась. [Председатель Офиса президента Андрей] Ермак посмотрел на нее, включил свое продюсерское чутье и без раздумий сказал: она нам нужна. Юля очень трудоспособна, и нас это подкупило. Она – настоящий танк. В ней мы уверены на 300%. Она относится к категории людей, которые категорически боятся быть вовлеченными в коррупционные истории".

Юлия Свириденко. Фото: president.gov.ua

Согласно декларации Свириденко за 2020 год, в ее собственности две квартиры в Киеве и Чернигове, приобретенные в 2014 году. Муж вице-премьера, предприниматель Сергей Дерлеменко, как отмечено в декларации, владеет земельным участком в Черниговской области и автомобилем BMW X3 2016 года выпуска.

Лейтенант , боксер , любительница виски

Ирина Верещук родилась в Рави-Русской (Львовская область). Училась в школе-интернате, которую окончила с золотой медалью, затем – в военном институте при Львовской политехнике, где получила квалификации специалиста по международной информации и референта-переводчика, а также звание лейтенанта военного управления тактического уровня. После окончания института Верещук пять лет служила в Вооруженных силах Украины и параллельно училась во Львовском университете имени Франко, где получила диплом правоведа. Тогда же занималась каратэ и рукопашным боем, сейчас новоназначенный вице-премьер занимается тайским боксом.

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В 2010 году, в возрасте 30 лет, Верещук был избран мэром Рави-Русской (баллотировалась от партии "Сильная Украина" Сергея Тигипко). В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман она рассказывала, что сама печатала листовки и ходила "от дома к дому". Самая известная история ее мэрства – манифест от имени жителей города 22 ноября 2013 года. Тогда Верещук заявила, что Рава-Русская готова самостоятельно вступить в Евросоюз, если правительство откажется от евроинтеграции. Сейчас вице-премьер утверждает, что ни о каком сепаратизме не могло быть и речи, но в Евросоюз просились сами горожане.

В 2014 году Верещук баллотировалась в Верховную Раду как самовыдвижение в округе №122, но в созыв не прошла – почти 60% голосов тогда получил Владимир Парасюк, прославившийся во время Евромайдана.

В феврале 2015 Верещук ушла в отставку с должности мэра по собственному желанию и уехала в Польшу по программе имени Лейна Киркланда польско-американского Института свободы – изучать опыт в вопросах децентрализации.

В 2019-м, после избрания Зеленского президентом, тогдашний глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил ей снова баллотироваться в Верховную Раду. По данным агентства Liga.net, Верещук попала в список "Слуги народа" по просьбе второго президента Украины Леонида Кучмы, которого Зеленский тогда попросил принять участие в минских переговорах. Источник агентства во фракции "Слуги народа" заявил, что Верещук хотел получить должность министра обороны, "но психологически наши военные еще не готовы к женщине-министру".

Ирина Верещук. Фото: president.gov.ua

Ирина Верещук рассказывала, что уважает виски и считает русский иностранным языком.

Выступая перед парламентом после назначения, Верещук пообещала: «Деокупация и реинтеграция Крыма и Донбасса – огромный вызов, сложный и долгий путь. Но мы его одолим”. Как пишет "Крым.Реалии", обращаясь к жителям оккупированных Крыма и Донбасса, она заявила: "Где бы вы ни находились, независимо от того, какие у вас политические взгляды, религиозные предпочтения, независимо от того, на каком языке вам удобно сейчас говорить, – придет время, и мы обязательно будем вместе”.

В собственности Верещук, согласно декларации, четыре квартиры – в Броварах, Львове и Рави-Русской, три земельных участка во Львовской области и Toyota Camry 2018 года выпуска.

МАУ , Борисполь , таможня , Датское королевство

56-летний Павел Рябикин родился в Киеве. В 1989 году окончил факультет международных отношений и международного права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, затем там же – аспирантуру. В 1987 году Рябикин стажировался в Лейпцигском университете, в 2000-м проходил стажировку в Кильском университете (Германия). С 1989 работал юрисконсультом и адвокатом.

В июле 2000 года Рябикин стал депутатом Верховной Рады III созыва, куда баллотировался по избирательному округу №130 в Николаевской области. В 2002 году переизбрался в парламент по 131-му округу той же области. В 2004 году народный депутат стал доверенным лицом кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко, в 2005 - членом совета партии "Наша Украина" и был назначен в Кабмин Юлии Тимошенко заместителем министра транспорта и связи.

Тогда же, в 2005-2006 годах, Рябикин возглавлял наблюдательный совет авиакомпании МАУ. С июля 2009 по апрель 2010 года Рябикин был послом Украины в Дании. В 2012 году он снова прошел в Верховную Раду – от партии УДАР. С июля 2014 по сентябрь 2015 занимал должность заместителя председателя Киевской горгосадминистрации, в 2015-2017 годах был заместителем директора "Зеленого порта".

В марте 2017 года Кабинет министров назначил Рябикина главой международного аэропорта Борисполь, в ноябре 2020-го он возглавил Государственную таможенную службу. Как рассказал Рябикин изданию "Бабель", возглавить таможню ему предложил президент Зеленский.

Как пишет Liga.net, ни у кого из опрошенных изданием представителей власти нет четкого понимания, зачем Рябикина снимают с должности главы таможни и переводят в Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Представитель "Слуги народа" сказал Liga.net, что в Кабмине Рябикина будет координировать министр обороны Резников, с которым они хорошо знакомы. "Должна получиться синергия", - считает собеседник издания.

Павел Рябикин. Фото: customs.gov.ua

Согласно декларации, в собственности Рябикина шесть паркомест и два гаража в Киеве и Козине Киевской области, нежилые помещения в столице. Кроме того, в общей собственности Рябикина с его женой Галиной пять квартир в Киеве, дача в Обуховском районе с земельным участком площадью 798 м, 571 м земли в столице и недостроенный садовый дом в Киеве площадью 185,5 м. Кроме того, Рябикина – семь единиц водного транспорта, среди которых понтон, плавдача и прогулочное судно, коллекция часов, антикварных предметов искусства и книг, а также шесть автомобилей: Audi Q8 (2019), Jaguar I-PACE (2018), Audi Q7 (2016), Dodge (2006), Мерседес-бенз (1997), BMW (2017).