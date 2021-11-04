Свириденко стала министром экономики Украины

За кандидатуру Свириденко проголосовали 256 народных депутатов.

Свириденко во время выступления в Раде заявила, что в Украине необходимо стимулировать пять кластеров экономики, в которых инвестиции дадут наибольший эффект. Речь идет о машиностроении, энергетике, информационных технологиях, сельском хозяйствае и строительстве.

Контекст:

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко написал заявление об отставке. Об этом сообщил 2 ноября представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

1 ноября парламентская фракция "Слуга народа" на своем заседании обсудила кандидатуру Свириденко на этот пост в случае отставки Любченко. 3 ноября Рада проголосовала за его увольнение.

Свириденко – магистр по специальности "менеджмент антимонопольной деятельности", она окончила Киевский национальный торгово-экономический университет.

С 2015 года Свириденко работала на руководящих должностях в Черниговской областной государственной администрации (ОГА), а с июля по декабрь 2018-го исполняла обязанности главы ОГА. В сентябре 2019 года Свириденко назначена замминистра, а в июле 2020-го – первым замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

В конце 2020 года Свириденко назначена замглавы ОПУ.