Вместо Свириденко заместителем Ермака будет бывший топ-менеджер Ахметова – СМИ

Назначение Шурмы (на фото) – совместное решение Зеленского и Ермака, отметили источники СМИ Фото: ukroboronprom.com.ua

"Это решение уже принято. Как только начали говорить, что Юля уйдет в Кабмин – сразу [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак решил перевести сюда Ростика", – рассказал источник "Экономической правды".

Собеседник "Бабеля" добавил, что назначение Шурмы – совместное решение президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Ермака.

3 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представления о назначении троих министров, среди них – Свириденко.

Шурма – бывший гендиректор завода "Запорожсталь" (2012 – 2019), входящий в группу "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Также Шурма руководил процессами интеграции всех новых предприятий, вошедших в состав группы компаний "Метинвест" – мариупольского металлургического комбината им. Ильича, "Траметал", "Промет", Макеевского металлургического завода, отмечается на сайте "Укроборонпрома".

В мае 2021 года Зеленский указом №209/2021 назначил Шурму членом набсовета "Укроборонпрома".