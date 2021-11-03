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Вместо Свириденко заместителем Ермака будет бывший топ-менеджер Ахметова – СМИ

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Назначение Шурмы (на фото) совместное решение Зеленского и Ермака, отметили источники СМИ
Назначение Шурмы (на фото) – совместное решение Зеленского и Ермака, отметили источники СМИ 
Фото: ukroboronprom.com.ua

Замглавы Офиса президента Юлию Свириденко, которая может занять должность первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины, сменит член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Ростислав Шурма. Об этом со ссылкой на источники сообщили 3 ноября "Экономическая правда" и "Бабель".

"Это решение уже принято. Как только начали говорить, что Юля уйдет в Кабмин – сразу [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак решил перевести сюда Ростика", – рассказал источник "Экономической правды".

Собеседник "Бабеля" добавил, что назначение Шурмы – совместное решение президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Ермака.

3 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль внес в Раду представления о назначении троих министров, среди них – Свириденко.

Шурма – бывший гендиректор завода "Запорожсталь" (2012 – 2019), входящий в группу "Метинвест" украинского бизнесмена Рината Ахметова.

Также Шурма руководил процессами интеграции всех новых предприятий, вошедших в состав группы компаний "Метинвест" – мариупольского металлургического комбината им. Ильича, "Траметал", "Промет", Макеевского металлургического завода, отмечается на сайте "Укроборонпрома".

В мае 2021 года Зеленский указом №209/2021 назначил Шурму членом набсовета "Укроборонпрома".

Контекст:

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко написал заявление об отставке. Об этом сообщил 2 ноября представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

1 ноября парламентская фракция "Слуги народа" на своем заседании обсудила кандидатуру Свириденко на этот пост в случае отставки Любченко. Рада проголосовала за его увольнение 3 ноября.

Теги: Украина, Укроборонпром, правительство, Метинвест, Запорожсталь, отставка, Владимир Зеленский, увольнение, набсовет, Офис президента Украины, Андрей Ермак, назначение, Кабмин, Юлия Свириденко, Ростислав Шурма
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