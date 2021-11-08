Верещук присоединится к украинской делегации в ТКГ – Офис президента

"Изменения в украинской делегации в ТКГ. После перехода Алексея Резникова на должность в Минобороны к делегации присоединится Ирина Верещук. Делегация должна еще больше сосредоточиться на решении гуманитарных и социальных вопросов", – сказал Никифоров.

Он отметил, что у нардепа от "Слуги народа" Андрея Костина, на которого временно возложили обязанности первого заместителя главы украинской делегации, уже есть задание.

"Офис президента подчеркивает необходимость активизировать работу над освобождением лиц и открытием КПВВ. Также нужно создать новую подгруппу, которая будет работать над возвращением Украине контроля над государственной границей на Донбассе. Если российская сторона признает Минские договоренности, то должна согласиться, чтобы на уровне ТКГ реализовать пункты "Минска", – добавил Никифоров.