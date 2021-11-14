Около 80 тыс. кг боеприпасов. В Украину доставили четвертую партию военной помощи США

Из США прибыло около 80 тыс. кг боеприпасов.

"Это была четвертая поставка Соединенными Штатами в рамках дополнительной помощи в размере $60 млн, которую президент [США Джо] Байден направил в Украину в августе, что демонстрирует преданность США успеху стабильной, демократической и свободной Украины", – отметили в посте.

С 2014 года США предоставили Украине помощь в сфере безопасности более чем на $2,5 млрд.