Кулеба: Россия просто добивает нормандский формат. Но мы с коллегами не подарим ей роскошь уничтожить его чужими руками

Кулеба: России теперь не могут доверять даже дипломаты Фото: ЕРА

"Россия своими действиями просто добивает нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии, и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить нормандский формат чужими руками", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина с западными партнерами будет работать над привлечением России к переговорному процессу.

"То, что России после публикации [дипломатической переписки глав МИД РФ, Германии и Франции] не могут доверять даже дипломаты, безусловно, дополнительно усложнит эту работу, но мы будем работать, потому что Украина заинтересована в мире, в справедливых решениях и в безопасности", – отметил министр.

МИД России 17 ноября опубликовал на сайте дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. В МИД РФ пояснили, что позиция России и ее подход к проведению встречи в нормандском формате якобы "подвергаются искажению".

16 ноября Лавров в письме предупредил Мааса и Ле Дриана, что переписка между министрами будет опубликована на сайте МИД РФ. Причиной этого стало совместное заявление глав МИД ФРГ и Франции по итогам встречи с Кулебой 15 ноября.