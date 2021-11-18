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Кулеба: Россия просто добивает нормандский формат. Но мы с коллегами не подарим ей роскошь уничтожить его чужими руками

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Кулеба: России теперь не могут доверять даже дипломаты
Кулеба: России теперь не могут доверять даже дипломаты
Фото: ЕРА

Россия пытается прекратить деятельность нормандского формата. Об этом 18 ноября на брифинге заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Россия своими действиями просто добивает нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии, и, безусловно, подрывает остатки доверия к себе. Мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить нормандский формат чужими руками", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, Украина с западными партнерами будет работать над привлечением России к переговорному процессу.

"То, что России после публикации [дипломатической переписки глав МИД РФ, Германии и Франции] не могут доверять даже дипломаты, безусловно, дополнительно усложнит эту работу, но мы будем работать, потому что Украина заинтересована в мире, в справедливых решениях и в безопасности", – отметил министр.

МИД России 17 ноября опубликовал на сайте дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. В МИД РФ пояснили, что позиция России и ее подход к проведению встречи в нормандском формате якобы "подвергаются искажению".

16 ноября Лавров в письме предупредил Мааса и Ле Дриана, что переписка между министрами будет опубликована на сайте МИД РФ. Причиной этого стало совместное заявление глав МИД ФРГ и Франции по итогам встречи с Кулебой 15 ноября.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе 2021 года. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

1 ноября Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

По словам Кулебы, предложения МИД РФ Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Сергей Лавров, МИД Украины, МИД России, переговоры, Жан-Ив Ле Дриан, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, переписка, Хайко Маас
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