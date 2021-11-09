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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция настаивает на как можно скорейшем проведении встречи глав МИД в нормандском формате

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Франция и Германия ответили на предложение России о встрече глав МИД в нормандском формате, заявили во французском МИД
Франция и Германия ответили на предложение России о встрече глав МИД в нормандском формате, заявили во французском МИД 
Фото: wikimedia.org

В министерстве иностранных дел Франции настаивают на скорейшем проведении встречи глав МИД в нормандском формате. Об этом на брифинге 9 ноября заявил представитель внешнеполитического ведомства Франции, сообщается на сайте МИД страны.

1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

"Франция и Германия ответили на предложения России. Они предлагают организовать министерскую встречу в нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался, – отметил представитель французского МИД. – Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы как можно скорее организовать министерскую встречу в нормандском формате, чтобы преодолеть разногласия и придать новый политический импульс переговорам".

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, предложения МИД РФ Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе 2021 года. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, Сергей Лавров, МИД Украины, Москва, Кремль, Донбасс, МИД России, переговоры, МИД Франции, МИД Германии, нормандский формат, саммит, конфликт
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