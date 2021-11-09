Франция настаивает на как можно скорейшем проведении встречи глав МИД в нормандском формате

Франция и Германия ответили на предложение России о встрече глав МИД в нормандском формате, заявили во французском МИД Фото: wikimedia.org

1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

"Франция и Германия ответили на предложения России. Они предлагают организовать министерскую встречу в нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался, – отметил представитель французского МИД. – Наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы как можно скорее организовать министерскую встречу в нормандском формате, чтобы преодолеть разногласия и придать новый политический импульс переговорам".

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, предложения МИД РФ Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.