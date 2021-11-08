Альтернативы нормандскому формату нет, Россия – единственная сторона, которая ответственна за задержку в проведении встреч – ОП

Сергей Никифоров: Нормандский формат – вне вопросов и сомнений. Это безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины Фото: president.gov.ua

Никифоров уточнил свои слова, сказанные в эфире канала "Дом" 7 ноября.

"Речь шла исключительно о том, что под сомнением только время и дата проведения следующих встреч "Норманди". Сам формат – вне вопросов и сомнений. Это безальтернативная площадка для прекращения конфликта на востоке Украины", – заявил Никифоров.

Пресс-секретарь Зеленского отметил, что министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил сегодня его слова о том, что дата проведения саммита не определена.

"Российская сторона остается единственной ответственной за задержку в Нормандском формате. Украина же, Франция и Германия готовы к контактам на уровне министров и лидеров в ближайшее время. Мы считаем, что суть переговоров – получение результата. Если российская сторона настаивает, что итог должен быть известен перед началом переговоров, это ставит под вопрос сам переговорный процесс. Призываем Москву сотрудничать. Донбасс ожидает мира, и Россия должна внести свой вклад в его достижение", – добавил Никифоров.