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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин заявил, что не слышал "настойчивых предложений" о встрече в нормандском формате

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Путин вновь утверждал, что Россия якобы "не является стороной конфликта на Донбассе"
Путин вновь утверждал, что Россия якобы "не является стороной конфликта на Донбассе"
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не слышал "настойчивых предложений" о встрече в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", пишет 13 ноября агентство ТАСС.

Во время передачи Путин повторял утверждения, что Россия якобы "не является стороной конфликта на Донбассе".

Он считает, что других механизмов урегулирования, кроме встречи "Нормандской четверки", нет.

По словам Путина, проведение такой встречи обсуждается.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе 2021 года. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

По словам главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, предложения МИД РФ Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.

9 ноября в МИД Франции заявили, что настаивают на скорейшем проведении встречи глав МИД в нормандском формате.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Германия, Украина, Франция, Луганская область, Донецкая область, нормандский формат, война в Украине
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