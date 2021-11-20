"Мы чудом выжили". Из Невельского после обстрелов боевиков уезжают жители

"Между кроватями засели, накрылись матрасами и это нас спасло. Целый час нас обстреливали. Потом прилетело нам. Там, по-моему, не один снаряд. Прилетело с торца – веранда была пристроена, дальше кухонька, прихожая. В эту сторону попало. Три плиты упало, все завалено разворотило от врзывной волны. Мы чудом выжили", – рассказал Николай, житель Невельского.

Он отметил, что ему с женой негде жить, дом восстановлению не подлежит.

По информации журналистов, люди бегут из поселка и вывозят имущество. Они надеются получить государственную помощь за разрушенное жилье. Вывезти имущество из Невельского одной из жительниц помогут сотрудники гуманитарной миссии "Пролиска".

В гуманитарной миссии 19 ноября уточнили, что до обстрела в Невельском жили 45 человек, в том числе трое детей. Сейчас в поселке остались 13 человек, 11 из них – пожилые люди.