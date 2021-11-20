"Мы чудом выжили". Из Невельского после обстрелов боевиков уезжают жители

"Между кроватями засели, накрылись матрасами и это нас спасло. Целый час нас обстреливали. Потом прилетело нам. Там, по-моему, не один снаряд. Прилетело с торца – веранда была пристроена, дальше кухонька, прихожая. В эту сторону попало. Три плиты упало, все завалено разворотило от врзывной волны. Мы чудом выжили", – рассказал Николай, житель Невельского.
Он отметил, что ему с женой негде жить, дом восстановлению не подлежит.
По информации журналистов, люди бегут из поселка и вывозят имущество. Они надеются получить государственную помощь за разрушенное жилье. Вывезти имущество из Невельского одной из жительниц помогут сотрудники гуманитарной миссии "Пролиска".
В гуманитарной миссии 19 ноября уточнили, что до обстрела в Невельском жили 45 человек, в том числе трое детей. Сейчас в поселке остались 13 человек, 11 из них – пожилые люди.
14 ноября в результате обстрела Невельского из ствольной артиллерии пострадали жилые дома, три из них были полностью разрушены. Во время обстрела под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина.
"Выбраться из-под обломков им помогали спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", – сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
17 ноября боевики второй раз за неделю обстреляли Невельское. Полиция открыла производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.
В тот же день пресс-служба Донецкой областной прокуратуры сообщила, что в Донецкой области в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск за четверо суток повреждены 16 домов.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.