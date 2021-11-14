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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Зафиксировано 50 попаданий снарядов". В штабе ООС рассказали подробности обстрела Невельского

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В штабе ООС сообщили, что Невельское находится в 3950 м от линии разграничения
В штабе ООС сообщили, что Невельское находится в 3950 м от линии разграничения
Фото: mvs.gov.ua

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) сообщила подробности обстрела Невельского Донецкой области, который произошел в ночь на 14 ноября. Они опубликованы на странице в Facebook штаба операции Объединенных сил.

Незаконные вооруженные формирования РФ вели обстрел с 0.45 до 2.18 с применением ствольной артиллерии калибра 122 мм.

"Огонь велся по направлению от населенного пункта Лозовое. Всего в пределах населенного пункта Невельское зафиксировано 50 попаданий снарядов, которыми были разрушены и повреждены жилые дома, инфраструктура и прилегающая территория по адресу: улица Молодежная, дома 1а, 3/1, 4/1 и улица Центральная, дома 2/1 и 2/2. Жители данных домов на момент обстрела находились дома и оказались под завалами собственных домов. К счастью, никто из них не погиб и не получил серьезных травм", – отметили в сообщении.

Место обстрела находится в 3950 м от фактической линии разграничения, это свидетельствует о сознательном ведении огня по жилым домам.

В штабе ООС рассказали, что 13 ноября боевики обстреляли участок разведения сил в Золотом с применением минометов калибра 82 мм.

"Огонь велся по направлению населенного пункта Молодежное, было произведено три выстрела, попадание которых было зафиксировано на расстоянии 500 м от фактической линии разграничения сторон", – добавили в релизе.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1239135613245719

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сообщал минимум о четырех поврежденных домах в результате обстрела Невельского.

"При обстреле в одном из разрушенных домов под завалами оказались люди – 65-летний мужчина и 63-летняя женщина. Выбраться из-под обломков им помогали спасатели Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. По счастливому стечению обстоятельств никто из гражданских не пострадал", – написал он.

Национальная полиция Украины позже уточнила, что повреждены девять домов, три из которых полностью разрушены. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны) после обстрела Невельского. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Украина, Донецкая область, Донбасс, ВСУ, обстрелы, Невельское, СЦКК, война в Украине, война на Донбассе, ООС
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