13 ноября на Донбассе был ранен украинский военный, 14 ноября – водитель-санитар, повреждены два санитарных авто – штаб ООС

Два раза оккупанты применяли вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

В районе Чермалыка боевики применили беспилотник, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17, в направлении Троицкого стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов.

"Недалеко от Катериновки в Луганской области оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщили в штабе.

С начала суток оккупанты совершили один обстрел – в направлении Невельского они применили минометы калира 120 мм.

"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность", – говорится в сообщении.