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ВОЙНА В УКРАИНЕ

13 ноября на Донбассе был ранен украинский военный, 14 ноября – водитель-санитар, повреждены два санитарных авто – штаб ООС

На Донбассе ранены двое украинских военных
На Донбассе ранены двое украинских военных
Фото: EPA

Российско-оккупационные войска 13 ноября семь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 14 ноября.

Два раза оккупанты применяли вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

В районе Чермалыка боевики применили беспилотник, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17, в направлении Троицкого стреляли из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, в районе Гнутово – из станковых противотанковых гранатометов.

"Недалеко от Катериновки в Луганской области оккупанты дважды вели огонь, применяя минометы калибра 120 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. В сторону Золотого-4 вражеские войска совершили обстрел из минометов калибра 82 мм, вблизи Старогнатовки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате вражеских действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сообщили в штабе.

С начала суток оккупанты совершили один обстрел – в направлении Невельского они применили минометы калира 120 мм.

"В результате обстрела водитель-санитар получил ранения. Повреждены два санитарных автомобиля. Воину оказана домедицинская помощь, он эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – тяжелое. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить огневую активность", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1238854339940513

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибли 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, война в Украине, операция Объединенных сил, ООС
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