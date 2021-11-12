В ОРДЛО находится более 2 тыс. кадровых российских военных – Залужный

Россия начала вооруженную агрессию против Украины в 2014 году Фото: EPA

Сегодня он вместе с министром обороны Алексеем Резниковым прибыл в зону ООС.

"На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: общая численность 1-го и 2-го АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тыс. человек. Около 2,1 тыс. кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые русские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности", – заявил он.

Залужный сообщил, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня на Донбассе.

"С начала года зафиксировано 2287 обстрелов наших позиций, из которых 610 – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Только в течение текущего месяца враг нарушил режим тишины 78 раз (из них 26 – с применением артиллерийских систем калибром более 100 мм). Противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует БПЛА и снайперов", – заявил главнокомандующий ВСУ.