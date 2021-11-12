Смерть украинца в колонии оккупированной Макеевки наступила от ножевых ранений – Денисова

"Руслан был задержан оккупационными властями 22 марта 2019 года в оккупированной Горловке. После был незаконно приговорен так называемым "Верховным судом ДНР" к 13 годам заключения за якобы "шпионаж в пользу украинских спецслужб". Украинские власти пытались освободить Руслана из плена. Однако процесс освобождения лиц из не подконтрольных правительству Украины территорий не происходит из-за блокирования реализации Минских договоренностей страной-агрессором", – отметила омбудсмен.

Она выразила соболезнования родным Макарца.

Омбудсмен попросила главу миссии Красного Креста в Украине Флоранс Жиллетт посетить Макеевскую колонию с целью проверки обстоятельств гибели украинца. Денисова обратилась к представителю ОБСЕ в гуманитарной подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Шарлотте Реландер с требованием принять меры для разблокирования процесса освобождения незаконно удерживаемых оккупантами граждан Украины.

По информации Денисовой, в тюрьмах ОРДЛО содержат 301 украинца: 224 – в Донецкой области, 77 – в Луганской.