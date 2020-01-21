Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Более 700 заключенных, находящихся на оккупированных территориях Донбасса, ожидают возвращения на подконтрольную Киеву территорию – Денисова

С начала боевых действий на востоке Украины боевики передали с временно оккупированных территорий Донбасса на подконтрольную Киеву территорию 386 заключенных, которые на момент оккупации были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Денисова рассказала, что из 386 человек 122 уже освобождены, поскольку их срок наказания закончился
Денисова рассказала, что из 386 человек 122 уже освобождены, поскольку их срок наказания закончился
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой получил 569 заявлений от заключенных, ожидающих возвращения на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной территории Донецкой области, и еще 138 – из временно оккупированной Луганской области. Об этом 21 января Денисова рассказала на встрече с председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой, сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

По ее словам, с начала боевых действий на Донбассе 386 заключенных были переданы украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания. По состоянию на сегодня 122 из них уже освобождены, поскольку их срок наказания закончился.

Денисова рассказала Раме о случаях, когда на временно оккупированных территориях человек закончил отбывать свой строк наказания, но оккупационная власть продолжала удерживать его в местах несвободы.

"Обратилась к Раме с просьбой оказать содействие в налаживании процесса передачи граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области, ведь за прошлый год удалось переместить только 13 человек", – добавила омбудсмен.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3370981526307906

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последняя передача осужденных с оккупированной территории состоялась 12 сентября 2019 года на мосту в городе Счастье Луганской области. Тогда оккупанты передали Украине 54 человека.

Теги: Россия, Украина, ОБСЕ, Людмила Денисова, Донбасс, оккупация, заключенные, аннексия, боевики, Эди Рама
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
У Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
"Это мило". Энистон прокомментировала общение с Питтом на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
  An Offering... Вышел клип на трек группы My Chemical Romance. Видео
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
Рафаэли обнародовала подборку снимков поцелуев с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS