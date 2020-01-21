Более 700 заключенных, находящихся на оккупированных территориях Донбасса, ожидают возвращения на подконтрольную Киеву территорию – Денисова

С начала боевых действий на востоке Украины боевики передали с временно оккупированных территорий Донбасса на подконтрольную Киеву территорию 386 заключенных, которые на момент оккупации были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления, сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Денисова рассказала, что из 386 человек 122 уже освобождены, поскольку их срок наказания закончился Фото: Людмила Денісова / Facebook

Офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой получил 569 заявлений от заключенных, ожидающих возвращения на подконтрольную Украине территорию с временно оккупированной территории Донецкой области, и еще 138 – из временно оккупированной Луганской области. Об этом 21 января Денисова рассказала на встрече с председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой, сообщается на странице омбудсмена в Facebook.

По ее словам, с начала боевых действий на Донбассе 386 заключенных были переданы украинской стороне для дальнейшего отбывания наказания. По состоянию на сегодня 122 из них уже освобождены, поскольку их срок наказания закончился.

Денисова рассказала Раме о случаях, когда на временно оккупированных территориях человек закончил отбывать свой строк наказания, но оккупационная власть продолжала удерживать его в местах несвободы.

"Обратилась к Раме с просьбой оказать содействие в налаживании процесса передачи граждан Украины с временно оккупированной территории Донецкой области, ведь за прошлый год удалось переместить только 13 человек", – добавила омбудсмен.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Последняя передача осужденных с оккупированной территории состоялась 12 сентября 2019 года на мосту в городе Счастье Луганской области. Тогда оккупанты передали Украине 54 человека.